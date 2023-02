Diez años después, Angy Fernández, vuelve a lanzar un single: “Estoy nerviosa, que salga ya, por favor”

Angy Fernández es una de esas cantantes que salió de un talent show. Quedó como finalista de la primera edición de Factor X y tras el programa lanzó su primer álbum en 2008. El segundo llegaría cinco años después, en 2013. Han pasado diez años desde aquel lanzamiento, el último hasta ahora.

En todo este tiempo, Angy ha estado centrada en su faceta de actriz. En su momento de mayor éxito la vimos pasar por Física o Química. Luego, han llegado muchas más series, películas, teatro y programas de televisión. Pero la música se había quedado aparcada, al margen de lo que cantaba en los musicales en los que ha participado.

Tal vez por eso, ahora está tan nerviosa al anunciar Dualidad, su nuevo single: “10 años después. 10 de marzo de 2023”. Ha desvelado la fecha y la portada del single.

Viene con rojo a tope en contraste con su cara en blanco y negro y el título y su nombre escritos a mano por su chico, Pepe Nufrio, actor y cantante como ella que también se mueve en el mundo de los musicales donde se conocieron. Hicieron pública su relación el pasado San Valentín y parece que está siendo un gran apoyo en este momento.

Reacciones

Hay ganas de escuchar su regreso a la música y sus amigos y seguidores ya le están dando la confianza que necesita para enfrentarse a esta nueva etapa.

Andrea Duro: ❤️

Nerea Rodríguez: 😍😍😍😍

Jedet: ❤

Estrella Xtravaganza: ME MUEROOOOOOO 🙈🙈🙈🙈

Malbert: AAAAAAAAAAHHH😍

Mario Jefferson: Por fiiiiinnnnn 😍😍😍❤️🫶🏻🚀

Andrea Compton: ❤️‍🩹❤️‍🩹💕💕

Andrea Guasch: Dioooooos!! Qué ganas de que salga ya 🔥❤️

Susana Abaitua: GANAS DE ESTO ❤️

Roko: ❤️

Primera actuación

Aunque el single no saldrá hasta el próximo 10 de marzo, ya ha tenido oportunidad de cantarla en público. “Hoy he cantado por primera vez el single en una tele que sale después de que salga el single lógicamente, y, ¿sabéis? Lo he cantado fatal”, confesaba en sus redes.

“Estaba nerviosísima, porque era la primera vez. La ha cantado en mi casa y cuando la grabé y ha sido muy fuerte. Pero bueno, la iré disfrutando poco a poco, es como que me da tanto respeto... pero estoy nerviosa para bien, para mal, pero para bien también”, añadía.

Y no ha dudado en mostrarse agradecida por el apoyo que está recibiendo en esta nueva etapa: “Gracias por los comentarios, por el amor, por las ganas que tenéis, por los que lleváis todos estos años a mi lado. Gracias, de verdad... estoy nerviosa, que salga ya, por favor, que salga ya”.

Además, aseguraba que no es más que el principio: “No solo va a ser esto”.