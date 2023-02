Los mensajes de Angy que ha decidido borrar de sus redes: “No estoy en la mierda, solo quería ser escuchada”

El glamour del cine o de la televisión suele desaparecer cuando los focos se acaban y los actores y actrices pasan por un periodo de cierta sequía interpretativa hasta volver a encontrar su papel soñado. Esto es mas o menos lo que le ha pasado a Angy Fernández, la cantante surgida de Factor X que decidió volcarse en su faceta interpretativa y a quien vimos en Física o química.

Hace unos días la actriz subió una serie de mensajes en las que daba rienda suelta a la desesperación que corre por sus venas y que la llevó a escribir mensajes como: "No quiero hablar desde la desesperación, pero hace meses que no hago un casting y hoy me siento triste por eso.Una profesión dificil. ( ya estoy reinventándome, tranquis) Esperar en casa a que suene el teléfono NO ES UNA OPCIÓN" o "En el teatro musical podría hacerlo todo, puedo hacerlo todo y me encanta ese camino. Ojalá se valorara más aquí".

Ante esta situación fueron centenares de personas, famosas y no famosas, que decidieron arropar a la intérprete intentando mostrarle todo su apoyo y sus ánimos. "Ahora, Angy, es cuando tienes que creer más en ti y en tu talento, que es grande, y perseverar. Este oficio nos lo exige en los momentos de sequía. ¡Ay, si por mi fuera! No pararía porque eres una gran actriz, una voz prodigiosa y maravillosa compañera. ¡Ánimo mi niña! le tuiteó Gracia Olayo. "Precisamente porque además cantas de miedo, eres una ACTRIZ más completa todavía. Los stand by en nuestra profesión es más habitual de lo que parece. No desesperes. Eres muy buena y pronto habrá un proyecto que te llegará" le posteó Óscar Reyes.

La respuesta fue tan abrumadora, o al menos eso nos ha parecido a nosotrxs, que Angy decidió aclarar sus anteriores mensajes y eliminarlos para evitar "dar pena". Así lo ha expresado en un nuevo hilo de Twitter en el que ha vuelto a incidir en su ilusión por seguir encontrando papeles y en que no se va a rendir.

"No se muy bien porque escribo a veces lo que escribo,por que soy tan transparente. No me quiero meter en polémicas, ni dar pena, solo contar mi realidad y la de muchas personas. Igual pensaba que escribiendo eso me llamarían para un casting. No lo sé muy bien. Se critica el cine español y la gente parece que no se da cuenta de lo que cuesta sacar una historia adelante y la de familias que comen gracias a eso... Y luego, la de personas que están esperando a recibir una oportunidad. Recuerdo cuando mi admirada Candela Peña pidió trabajo al recibir el Goya. A mi me pareció bien. Se la criticó. Uso su momento y su voz para decir cómo estaba su situación. Cualquier trabajo cuesta, pero este es uno de los que tu valor lo deciden otros. Muchos otros" empieza escribiendo Angy en su nuevo hilo.

Ayer subí una serie de tweets que ha hecho que me llamen de programas y periódicos para contara la "dura situación"que estoy https://t.co/Yp7QeVC8Ts estoy en la m*erda,solo quería ser escuchada. De hecho,estoy enamorada y sin parar de crear.Podría aprovechar que saco single🤣 https://t.co/NS6ApAev9J — Angy (@AngyFdz) February 1, 2023

"Puedes gustarle al director, pero no a la cadena o al productor. Es una lotería. Es tener talento y SUERTE. Yo siento que tengo suerte (no toda la que me gustaría) pero siempre queremos más. Cierto que ahora no tengo trabajo, pero si voy a sacar mi single junto con un vídeoclip. Y otra cosa que me han propuesto. No tiene que ver con estar en un teatro o en un rodaje, pero es algo bonito. Ayer estaba triste y conté el por qué, porque es mi realidad y creo que lo hice porque me gustaría que me leyera un director o directora y me probara para su peli. A lo que voy, que no estoy desesperada, solo amo mi profesión y quiero poder cantar y actuar y tener oportunidades como mis compañerxs. Las he tenido. Muchas, y que pena que a veces no fuera consciente. Ojalá nos pudieran ver a todxs en los castings. Ayer subí una serie de tweets que ha hecho que me llamen de programas y periódicos para contara la "dura situación"que estoy viviendo. No estoy en la m*erda,solo quería ser escuchada. De hecho,estoy enamorada y sin parar de crear.Podría aprovechar que saco single" termina tuiteando.

Una situación que nos ha demostrado lo mejor de muchas personas y compañerxs de profesión que la han intentado ayudar y que ha servido para que Angy coja nuevas energías y de paso para descubrir que tiene una nueva canción en marcha.