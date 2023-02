Un museo de Londres adquiere 80.000 piezas inéditas de David Bowie

El museo británico Victoria & Albert ha adquirido un archivo de 80 mil piezas pertenecientes al patrimonio de David Bowie. Entre los documentos, se encuentran manuscritos, cartas, ropa, disfraces, instrumentos, fotografías, vídeos musicales y demás objetos pertenecientes al proyecto de Bowie y su alter ego Ziggy Stardust. La mayoría de estas piezas nunca han sido vistas por el público. Aún así, algún artículo de los mencionados formaron parte del museo itinerante David Bowie es.

El objetivo principal de esta recopilación es exhibirlos en el museo David Bowie Centre for the Study of Performing Arts, ubicado en Standford. Se calcula que el museo estará disponible para 2025.

Por otro lado, el museo recibió una donación de 12 millones de euros de la fundación Bavatnik y de Warner Music, el objetivo de esta donación es para documentar y preservar todos los documentos para su posterior exhibición en el museo.

El disco de Bowie que cumple 50 años en 2023

Un 13 de abril de 1973 llegó Aladdin Sane, un cambio de personalidad, otro más en la carrera del británico, una especie de Ziggy influenciado por todo lo que había visto en la Tierra a lo largo de los últimos meses girando. Con una portada vagamente familiar, publicó su nuevo disco solo diez meses después del celebrado The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

David Bowie – The Jean Genie



Aladdin Sane (1973)



Video of the Day ~ https://t.co/KlCJRZ8eca pic.twitter.com/Y2hkcezy58 — David Bowie News (@davidbowie_news) February 20, 2023

David Bowie creó su alter ego en 1972 y, solo un año después, ya estaba dispuesto a tratar de superarse y de evolucionar. Este fue el origen de Aladdin Sane, entre las mejores canciones del álbum, se encuentran éxitos como Panic in Detroit y The Jean Genie.

En abril de 2023 marca el 50º aniversario de este disco imprescindible en la carrera del Duque Blanco. Para celebrarlo, se publicará en dos ediciones limitadas conmemorativas: un vinilo LP remasterizado a media velocidad y un LP Picture Disc prensado del mismo máster.