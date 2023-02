El debut de Beatriz Luengo como directora no podía haber tenido mejor inicio: Directa al Festival de Málaga

Beatriz Luengo lleva un tiempo informando del gran proyecto que se trae entre manos, el documental de Patria y Vida: El poder de la música. La canción del mismo título, un himno de libertad para el pueblo cubano, les ha dado tanto a ella como a su marido, Yotuel Romero, más de una alegría, empezando por un par de Premios Grammy. Eso por no hablar de la gran repercusión social que ha tenido por su impactante mensaje.

La cantante le ha prometido a su chico que algún día volverá a Cuba. Ahora es un exiliado que tiene prohibida la entrada. Y ninguno de los dos ceja en su lucha para conseguirlo. Y un paso es este documental que tan buena acogida está teniendo.

Acaban de anunciar que el documental llega a nuestro país, en la XXVI edición del Festival de Cine de Málaga tras su debut en la Sección Oficial del Festival de Miami. De hecho, las entradas para su estreno se agotaron y tuvieron que sacar una segunda fecha.

“Como se agotaron tan rápido nos acaban de abrir una NUEVA FECHA para ver nuestro documental “Patria y Vida: The Power of Music” en el Festival de cine de Miami!!! 😭🙌 Es el 7 de marzo”, anunciaba Beatriz junto a una foto del documental.

“Aquí en el set de rodaje con esta increíble recreación que el equipo de arte del documental hicieron de la estatua de la libertad de @luismanuel.oteroalcantara El arte que nace para dar voz no se puede callar 🕯 Esto es Patria y Vida 🙏”, comentaba sobre lo que se puede ver en la imagen.

Estreno en España

Llegará al Festival de Málaga tras su paso en Sección Oficial en el Festival de Miami. “FESTIVAL DE MALAGA!!! 😭🙌🏼❤️🎉 YA ES OFICIAL!!! Gracias por acoger nuestro documental “Patria y Vida: The Power of Music” que llegará el 14 de marzo a las 21:00 en el Teatro Soho. Entradas disponibles en la página del festival. Dirigir un documental y presentarlo en mi país. Dios mío no quiero despertar de este sueño que nunca imaginé 🙌🏼”, expresaba en sus redes sociales.

Ha puesto mucho esfuerzo en hacer el mejor trabajo posible en este documental sobre la canción de hip-hop convertida en un grito de represión y en el que seis raperos consiguen reescribir la historia de su país en una batalla lírica por los derechos humanos a través de una canción: Patria y Vida.

Una canción revolucionaria

Escucharla en Cuba puede costarte la cárcel porque el gobierno la ha prohibido. De hecho, Maykel Osorbo, uno de los raperos que participa en la canción está encerrado en una prisión de máxima seguridad porque durante las históricas protestas del 11 de julio de 2021, Patria y Vida fue el grito más escuchado entre la multitud.

Es una canción que ha generado mucha controversia y mucha revolución. Gente de Zona reconoce que tras estrenar la canción recibieron una llamada del FBI alertando una orden de secuestro.

Pero no todo ha sido negativo, más allá de los premios, su letra ha sido inmortalizada en el libro del Congreso de los Estados Unidos para que futuras generaciones recuerden que fue un himno de libertad. Y los compositores han pasado a ser parte del prestigioso Salón de la fama. De hecho, el expresidente Barack Obama reconoció la canción como una de sus favoritas del 2021. Y el presidente Joe Biden recibió a los artistas en la Casablanca impactado por la envergadura de lo que la música es capaz de conseguir.

Beatriz Luengo se emociona hablando de Patria y Vida, la canción que ha cambiado las cosas

Y es que hay parte de la música urbana que, además de ritmos pegadizos y letras sensuales, tiene mensajes de libertad y reivindicación de derechos y esta es la prueba. Estamos deseando ver ese documental.