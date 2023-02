¿Quiénes serán los presentadores de Eurovisión 2023?

La edición 67ª del Festival de Eurovisión está cada vez más cerca. El próximo 13 de mayo Liverpool se vestirá de gala para albergar la mayor fiesta de la canción europea. Desde el mayor recinto de la ciudad inglesa, delegaciones y eurofans de toda Europa, in situ y a través de los televisores, disfrutarán de una noche llena de emoción y mucha música.

Conforme pasan los días hasta la fecha clave, la BBC —cadena de televisión anfitriona del evento— va destapando más y más detalles. Al primer vistazo del escenario y sus características técnicas, ahora hay que sumar el nombre de los presentadores que conducirán la gala. Serán cuatro en total, tres de ellos, muy ligados a la cultura y al entretenimiento británico; y la cuarta personalidad, en representación de Ucrania, país que triunfó con Stefania de Kalush Orchestra el pasado año.

Alesha Dixon

Alesha Dixon alcanzó el éxito como solista a nivel internacional en 2009 con The Boy Does Nothing, una canción que consiguió ser Nº1 de LOS40 en mayo de ese mismo año. Anteriormente, la también actriz, rapera y modelo formó parte de Mis-Teeq, una popular girlband británica que se separó en 2005. Dixon también ha participado y, más tarde, ha sido jurado en Bailando con las estrellas y en Britain's Got Talent. Actualmente, es presentadora de talent shows como Dance, dance, dance.

Graham Norton

Graham Norton es el narrador y comentarista de Eurovisión para la televisión británica por excelencia (lo hace desde 2009). El presentador dirige su propio programa de entrevistas, The Graham Norton Show, que ha sido reconocido con un premio BAFTA, entre otros galardones, hasta en tres ocasiones en tres ocasiones (2011, 2012 y 2018).

Hannah Waddingham

Hannah Waddinghames una actriz y cantante británica que cuenta entre su palmarés con un Premio Emmy a Mejor actriz de reparto por su papel como Rebecca en Ted Lasso (Apple TV+). Además, tiene historia en el teatro musical, donde ha protagonizado obras tanto en West End como en Broadway, como Spamalot, The Wizard of Oz, Into The Woods, Kiss Me Kate and Space Family Robinson. Del mismo modo, ha aparecido en Juego de tronos, la secuela de El retorno de las brujas, Sex Education (Netflix), Willow o la futura serie sobre Tom Jones.

Julia Sanina

Julia Sanina es la líder del grupo ucraniano The Hard Kiss. En 2016, la banda participó en la pre-selección de Ucrania para Eurovisión, donde quedó en segunda posición. Aparte de todo esto, Julia también fue finalista en Bailando con las estrellas, así como jurado de Factor X en su país natal. Este 2023 presentará Eurovisión en Liverpool después de haber formado parte como miembro del jurado profesional en la pre-selección de la canción nacional, su Benidorm Fest patrio llamado Vidbir.