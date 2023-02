'Cracker Island', lo nuevo de Gorillaz

Después de una larga espera, hoy llega el nuevo trabajo de Gorillaz, Cracker Island, el que es el octavo álbum de estudio de la banda virtual inglesa.

El grupo se puso manos a la obra y empezó a trabajar en este trabajo en el 2021 y, según Albarn, fue terminado en mayo del 2022. El álbum, grabado en Londres y Los Ángeles, ha sido producido por multiinstrumentista y compositor estadounidense Greg Kurstin, Remi Kabaka Jr. y el mismo Albarn. Cracker Island sigue EP de 2021, Meanwhile, a la colección de 2020, Song Machine: Season One - Strange Timez, y al álbum The Now Now, de 2018.

Hasta hoy, el día de su lanzamiento, hemos ido conociendo varios adelantos. Meses atrás, la banda liderada por Damon Albarn daba a conocer la lista completa de los temas que iban a formar parte del álbum con varias colaboraciones, algo que se rumoreaba desde un principio. El bajista y productor Thundercat participa en la canción homónima que da inicio al LP, además de canciones con Bad Bunny, Stevie Nicks, Beck y el vocalista Adeleye Omotayo.

Tormenta es una canción que cuenta con la colaboración de Bad Bunny y fue la primera pista completa del álbum. Originalmente iba a ser el sencillo principal de la segunda temporada de Song Machine. New Gold, la canción en colaboración con Tame Impala, ha estado en producción desde 2020, y originalmente también iba a formar parte de Song Machine. El primer sencillo del álbum, Cracker Island, se publicó el pasado mes de junio.

La promoción del álbum comenzó en el Gorillaz World Tour 2022, ya que algunas canciones el disco, como por ejemplo Cracker Island, Silent Running, Skinny Ape o New Gold, se tocaron en vivo durante la gira. O Possession Island, que la tocaron durante la etapa del tour en Los Ángeles.

Gorillaz - Cracker Island ft. Thundercat (Official Video)

La canción Baby Queen se lanzó en la banda sonora de FIFA 23 el pasado mes de septiembre y más tarde lanzaría también como sencillo. Un total de cinco singles publicados, el último de ellos, el tema Silent Running, el pasado 27 de enero.

Listado completo de canciones de Cracker Island

01. Cracker Island ft. Thundercat

02. Oil ft. Stevie Nicks

03. The Tired Influencer

04. Tarantula

05. Silent Running ft. Adeleye Omotayo

06. New Gold ft. Tame Impala and Bootie Brown

07. Baby Queen

08. Tormenta ft. Bad Bunny

09. Skinny Ape

10. Possession Island ft. Beck

La película de Gorillaz, suspendida

Tiempo atrás, Gorillaz confirmó que estaban preparando su propia película de animación junto con Netflix. Damon Albarn explicó que estaban trabajando en los guiones y dejó ver que el trasfondo y la personalidad de los integrantes de la banda, 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs, pero parece que al final, el proyecto no ha llegado a buen puerto. En una entrevista con HUMO, Albarn ha confirmado que Netflix había decidido cancelar la cinta.

"Hay que decir, sin decir nombres porque no se ha cerrado del todo el asunto: la plataforma de streaming para la que estábamos haciendo la película se ha retirado", ha informado Albarn.

Estaremos atentos a ver que plataforma apuesta por ellos y si el proyecto sale finalmente adelante.