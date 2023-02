Todas las referencias musicales de ‘Mañana Será Bonito’ de Karol G: de Miguel Bosé a Shakira

Karol G ha vuelto a superarse. Este viernes, 24 de febrero, la estrella colombiana lanzaba su cuarto álbum de estudio, Mañana será bonito, uno de los discos más esperados del año. A través de 17 canciones, la artista nos lleva de viaje al país de los corazones rotos. Karol experimenta las distintas etapas del duelo romántico: desde el despecho hasta la superación, pasando por la tristeza. Lo hace a través de distintos géneros musicales que pasan del reguetón a la ranchera. ¡Hay cabida para todo!

La artista, que no da puntada sin hilo, es una auténtica amante de las referencias. Solo hay que ver su videoclip de TQG con Shakira para comprobarlo. Y es que lo ha llenado de guiños al cine. Pero no solo en la parte visual encontramos guiños a la cultura pop. ¡Ni mucho menos!

Karol G ha llenado su álbum de sonidos que el oyente reconoce. Porque sí, Mañana será bonito está lleno de refenrencias a otras grandes canciones de la historia. Por si se te había pasado alguna, en LOS40 recopilamos todas. ¿Te habías dado cuenta?

Mientras Me Curo el Cora – Don't Worry Be Happy

El álbum Mañana será bonito empieza con una melodía que todo el mundo reconoce. Toda una declaración de intenciones de Karol G, que quiere dejar claro desde el primer momento que el oyente va a encontrar todo tipo de referencias musicales en este nuevo trabajo, Mientras me curo el cora, la pista con la que empieza el disco, es cantada sobre el sampleado de Don’t Worry Be Happy de Bobby McFerrin. No es casualidad que Karol G haya decidido escoger esta canción de 1988. Y es que la de Medellín coge el bonito mensaje de aquel tema y lo lleva al siglo XXI: “Está bien no sentirse bien, no está mal, no es delito”.

X Si Volvemos – Hoy es noche de sexo

Llegamos a X Si Volvemos: uno de los singles anticipados de Mañana será bonito en la que Karol G se une al rey de la Bachata: Romeo Santos. ¿Y qué canción canta Karol G al final del tema? Nada más y nada menos que Noche de Sexo: el tema que catapultó a la fama mundial a Romeo en 2005. Un divertido guiño que va como anillo al dedo a la canción. Y es que es uno de los temas más sensuales del álbum.

TQG – Hips Don’t Lie

La colaboración entre Karol G y Shakira se ha hecho de rogar, ¡pero ha merecido la pena! TQG se ha convertido en uno de los temas que más está dando que hablar del disco. ¡Y no es para menos! El videoclip está lleno de referencias cinematográficas, pero también a la carrera de Shakira. ¡Y la canción también! Ese “Shakira, Shakira” que dice Karol G antes de que la de Barranquilla empiece a cantar nos lleva directamente a 2005, concretamente a Hips Don’t Lie.

Carolina – Morena Mía

Llegamos a Carolina, una canción cuyo principio empieza como uno de los temas más recordados de Miguel Bosé: Morena mía. La estrella colombiana homenajea a Bosé en los primeros versos de este tema. Una técnica muy usada por los artistas en los últimos años. Desde ese Corazón sin vida de Aitana sampleando a Alejandro Sanz pasando por ese Nunca Estoy de C. Tangana y esa referencia a Como quieres que te quiera. ¡Una técnica que nunca falla!

Amargura – La Cura

Llegamos a Amargura para ver otra de las referencias más claras de Mañana Será Bonita. La canción de Karol G empieza con uno de los versos más famosos del tema La Cura de Frankie Ruiz: “Si me dicen que me estoy curando es la verdad”. Eso sí, los ritmos de salsa de la canción original quedan alejados del medio tiempo que ha cantado Karol.

Sin duda, Karol G ha tirado de muchas referencias musicales en este nuevo disco. Todo un acierto, ¡para que engañarnos!