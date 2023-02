Sofía Otero gana el Oso de Plata con tan solo nueve años por ‘20.000 especies de abejas’

Sofía Otero, con tan solo nueve años, ha conseguido ganar el premio a la mejor interpretación protagonista en la 73ª edición de la Berlinale. La pequeña se ha subido al escenario para recoger su galardón por su papel principal en la película 20.000 especies de abejas, convirtiéndose en la actriz más joven en ganar este prestigioso galardón.

Sorprendida y aún sin dar crédito a lo que estaba viviendo en su corta carrera interpretativa, Sofía ha recogido esta estatua sin poder contener las lágrimas: "Es un premio muy especial para mí, este premio es tan bonito", decía en un emotivo discurso en el que se acordó de todos aquellos que la han ayudado en este camino hasta cumplir su sueño; desde sus familiares, hasta sus compañeros de reparto y la directora de la cinta, Estíbaliz Urresola, y sin olvidarse del jurado, maquilladores y equipo técnico.

Su talento se puede apreciar desde lejos, pero sin duda con su participación en esta película ha conseguido que los ojos de los expertos en la industria cinematográfica se pongan en ella. De hecho, era Kristen Stewart, conocida por su papel en Crepúsculo, quien manifestaba que la actuación de Otero había sido de essa que son "íntimas y sociales que no se pueden olvidar".

20.000 especias de abejas, ¿dónde verla?

Sofía Otero se pone en la piel de Coco en 20.000 especies de abejas, una niña transexual que busca comprender y hacer entender a todos los que están a su alrededor, su realidad y su forma de ver el mundo. Todo ello, por supuesto, sobre la inocencia de un pequeño. Mientras ella busca cumplir su objetivo, su madre Ane lidia con su propia crisis personal y laboral.

Sin embargo, todo esto cambia cuando hacen un viaje a la casa de uno de sus familiares en un pueblo de Álava, Llodio, y allí mientras disfrutan de la naturaleza y la empresa familiar en producción de abejas y miel, se encuentran a ellas mismas y sus anhelos.

La película que ha llevado a Sofía Otero a conseguir el Oso de Plata en la Berlinale llegará a las taquillas el próximo 22 de febrero. No obstante, aunque no haya salido, la film ya ha estado rodeada de polémica puesto que la protagonista no es transexual. Un hecho que ha llevado a la directora a pronunciarse y destacar que entre el casting de más de 500 actrices que hizo, supo desde el primer momento que Otero encajaba en ese papel.