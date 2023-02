Dos participantes de ‘La Isla de las Tentaciones’ desvelan dos curiosidades desconocidas del programa

La Isla de las Tentaciones se ha vuelto uno de los programas más icónicos de Telecinco. Edición sí y edición también, el reality consigue dar de qué hablar, y no es para menos. El programa presentado por Sandra Barneda es capaz de llevar a cinco parejas a poner su amor al límite y, por supuesto, a diferentes tentadores que harán todo lo posible por conquistar los corazones de los participantes.

Ana Nicolás y Laura Casabela, ambas concursantes de la quinta edición del programa demostraron durante su emisión la buena amistad que habían forjado en la isla, volviéndose inseparables. Una relación que a día de hpy siguen manteniendo y, además de haberlas visto en numerosas ocasiones en las ciudades de cada una; Murcia y Alicante, ahora han dado el salto y se han atrevido a hacer un vídeo para mtmad juntas.

Las curiosidades que esconde uno de los realitys más vistos de Telecinco son enigmas que la audiencia está deseando conocer, por ejemplo, la cantidad de alcohol que les dan por fiesta o el motivo por el que esta nueva edición hemos visto a la primera gafuda.

¿Tienen estilistas y maquilladores en la isla?

Siempre vemos a las participantes vestidas de punto en blanco para las hogueras, pero el proceso de vestirse es algo que nunca se ha emitido. Un hecho que ha levantado las sospechas de que pudiesen tener estilistas y maquilladores que les preparasen antes de las hogueras. Ana y Laura han querido desmentir esta información totalmente y lo han hecho desvelando que sí podían llevar toda la ropa que quisieran a la isla y después intercambiársela entre ellas.

No obstante, justo el día que iban a grabar la hoguera tenían que ponerse de acuerdo con los looks que iban a lucir para decírselo al equipo y así no coincidir en colores entre ellas ni con Sandra Barneda: "Son problemas del primer mundo, pero muchas veces nos poníamos a llorar por el tema de la ropa, porque nos queríamos poner una cosa y por temas de color no podíamos, ¡montábamos unos dramas!", añadía Laura.

Asimismo, esta última también ha querido confesar una de las pocas excepciones que hizo el equipo con ellas mientras estaban grabando una de las primeras citas. Al parecer, hacia tanta calor que el equipo pausó las grabaciones para limpiarles el sudor y evitar que se les estropeara el maquillaje.