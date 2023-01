Una concursante de ‘La Isla de Las Tentaciones 6’ revela por qué será la primera “gafuda” del programa

Las parejas de La Isla de las Tentaciones 6 están a punto de pisar las paradisíacas playas de República Dominicana para despedirse en la orilla y dar comienzo a la tentación en cada una de sus respectivas villas.

Una de ellas, la formada por Naomi y Adrián, ha llamado la atención por una característica física diferente y nunca antes vista en su historia: la mirada de ella.

Parece ser que esta nueva concursante será la "primera gafuda" y, de momento, única persona en llevar gafas frente a las cámaras, de las cinco ediciones que lleva el reality.

Naomí ha aprovechado su presencia en TikTok para explicar el motivo por el que a ella sí le han permitido viajar hasta La Isla acompañada de este objeto. "Aparte de que yo hice el casting con las gafas, desde el programa me preguntaron si las llevaba siempre. Y yo las llevo siempre desde que me levanto hasta que me acuesto porque no puedo llevar lentillas. Entre otras cosas, tengo ochocientos problemas de vista y de pequeña me operaron de estrabismo. (...) Y aparte de eso, al decir que tengo que usar las gafas sí o sí, me dijeron que esto iba a ser mi seña de identidad", ha relatado su situación.

Además de esto, la joven ha añadido que "con el tema de los focos y los reflejos, me tuve que hacer unos cristales especiales para que no se vieran. Y por eso, la gente [que ha ido antes al programa] no puede sacar de repente unas gafas [si hizo el casting en un primer momento sin elas o directamente con lentillas]".

Este vídeo ha surgido como respuesta a Paola, participante y novia de Andreu de La Isla de Las Tentaciones 5, que confesó que en su edición le habían prohibido llevar gafas. "Cada vez que me ponía las gafas me decían 'no, no te puedes poner las gafas'. Muchas veces acababa con los ojos fatal porque claro, tienes que reposar también las lentillas", expresó en un directo de TikTok junto a otras tentadores del programa.

La Isla de las Tentaciones 6 trae novedades, desmayos y mucha pasión

La sexta temporada de La Isla de las Tentaciones ya está creando expectación entre sus telespectadores. Esta nueva entrega promete darnos momentazos como el que ya nos ha enseñado uno de sus adelantos: el desmayo de una concursante en plena hoguera.

Pero antes de ver tal escena llena de tensión y preocupación, hemos podido descubrir cómo los protagonistas han viajado hasta su destino con la emisión del especial Rumbo a las Tentaciones. En esta previa hemos conocido que la luz de la tentación sufrirá modificaciones y será “la gran aliada para fomentar las inseguridades” entre las parejas.

Sin duda, los llantos desconsolados, las hogueras cargadas de drama y los miedos aterradores acabarán pasando factura a más de uno de los participantes y traerán consigo más de una sorpresa.