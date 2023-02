‘Lágrimas desordenadas’ de Melendi, el número 1 que no parábamos de bailar hace 10 años

En febrero de 2003 dábamos la bienvenida al debut discográfico de un artista llamado a convertirse en uno de los grandes nombres de la industria musical española: Melendi. El artista asturiano comenzó entonces un dominio de las listas de ventas y de la Lista de LOS40 que se ha extendido hasta nuestros días (fue número uno en 2021 con Beret y la canción Desde cero). Ahora que el de Oviedo está celebrando sus 20 años de carrera, nosotros queremos celebrar el 10º aniversario de Lágrimas desordenadas.

Fue su noveno número 1 en la lista de LOS40 que ya incluía temazos como Tu jardín con enanitos, Un violinista en tu tejado, Con solo una sonrisa, Calle la Pantomima, Barbie de extrarradio... Canciones que fueron mostrando su paulatina evolución que le ha llevado desde el pop más rumbero y gamberro a los hits más melódicos y en los últimos años hasta la influencia de los sonidos latinos.

Además de ese cambio musical, Melendi también ha experimentado un sonado cambio de imagen. Su transformación musical llegó junto a una transformación estética que no terminó de gustar a todo el mundo. Pero su libertad artística y personal también es algo que siempre ha defendido a capa y espada.

La canción que cumple ahora 10 años como número 1, Lágrimas desordenadas, también daba nombre a ese proyecto discográfico. Fue su sexto disco de estudio en el que coqueteaba con su lado más rockero. Su canción buscaba reivindicar su esencia a la que Melendi añadía la experiencia de un artista con una larga carrera plagada de éxitos, que lo han convertido en uno de los intérpretes y compositores más importantes del país.

"Parece contradictorio y así es; es desordenado porque hay canciones que bien podían haber entrado en mi primer disco y también canciones que habrían perfectamente formado parte del último, todas ellas entremezcladas con la columna vertebral del disco, canciones como Cheque al portamor, Tu jardín con enanitos o Aprendiz de caballero. Pero el desorden también tiene lógica. Tanto la vida como la música no son más que un continuo aprendizaje. Por ello creo que jamás haré un disco igual que otro ni del mismo estilo, y a la larga los estilos se irán mezclando y entrelazando formando discos como este que contendrá 12 lagrimas desordenadas" explicaba en su día en su página web.

No lo tuvo fácil Melendi con competidores como Will.I.Am y Britney Spears con Scream and shout, Bruno Mars con Locked out of heaven, Don't you worry child de Swedish House Mafia, Kesha con Die Young, One more night de Maroon 5 o Try de Pink. Si quieres disfrutar de todas ellas no te pierdas esta playlist.