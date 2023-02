La historia detrás de ‘Me he pillao x ti’ de Ana Mena y Natalia Lacunza: una unión que empezó en LOS40

Todo apunta a que Ana Mena va a ser una de las artistas del año. Y es que, en menos de un mes, el 24 de marzo, la malagueña estrenará su segundo álbum Bellodrama. No solo eso, sino que la cantante anunció hace unos días su primer concierto en el Wizink Center de Madrid y la venta de entradas está siendo todo un éxito. El próximo 9 de septiembre podremos disfrutar de Ana Mena sobre el escenario de uno de los recintos más importantes de la capital con LOS40 como emisora oficial.

Aunque el disco sale a finales de marzo, la artista nos va dando algunas pistas y adelantos. Uno de ellos ha sido el lanzamiento de Me he pillao x ti el pasado viernes 24 de febrero. Aunque es una canción que Ana Mena ya había presentado en la gira de conciertos que hizo en 2022, lo que no sabíamos es que ¡sería una colaboración con Natalia Lacunza!

Ahora lo que todos nos preguntamos es cómo surgió esa unión. Por suerte, Ana Mena ha resuelto todas nuestras dudas y lo ha contado todo sobre su relación con Natalia Lacunza.

Ana Mena ha sido la última invitada al podcast La pija y la quinqui y uno de los temas de los que ha hablado ha sido la amistad que mantiene con la exconcursante de Operación Triunfo y cómo se unió a la versión final de Me he pillao x ti.

Ana Mena, Natalia Lacunza - Me He Pillao x Ti (Video Oficial)

La importancia de la cena de nominados de LOS40

Ana Mena y Natalia Lacunza tienen muy buena relación desde hace tiempo. Por eso, la de Estepona no dudó en proponerle a la exconcursante de Operación Triunfo que cantara junto a ella esta canción. Y lo mejor de todo, ¡fue durante un evento de LOS40!

"Se lo propuse en la cena de nominados de LOS40", ha confesado Ana Mena. "Tengo un tema que seguramente no lo hayas escuchado, aunque he subido cosillas, pero lo llevo haciendo en los conciertos durante todo este verano y la gente se la conoce un poquito, entonces me encantaría cantarla contigo". Así es como la malagueña puso sobre la mesa una colaboración junto a Natalia Lacunza. ¡Qué ilusión nos hace que surjan estas uniones entre los artistas en nuestros eventos!

"Admiración mutua todo el tiempo"

Esta no es la primera vez que vemos a una de las cantantes expresar lo mucho que admira a la otra. Con motivo del lanzamiento del single y a través de sus redes sociales, Natalia Lacunza le ha dedicado a Ana Mena palabras como "bueno mi sueño al final se ha cumplido os va a encantar esta canción y el vídeo........... Ana eres la mejor" o "creo que estoy enamorada de ti Ana ...". Lo que sienten la una por la otra es algo que la intérprete de Un clásico ha definido muy bien en el podcast, "admiración mutua todo el tiempo".

Lo que está claro es que además de compañeras de profesión, Ana Mena y Natalia Lacunza mantienen una bonita amistad y, sobre todo, admiración por la otra. De hecho, la malagueña también ha contado que la de Pamplona fue su artista más escuchada en 2022; algo que también le pasó a Natalia Lacunza con Ana Mena, que igualmente apareía en su top de artistas del año.

¡Qué mejor combinación que esta para hacer una colaboración! Como dice la propia Ana Mena, "la más orgánica de España". ¡No te pierdas Me he pillao x ti!