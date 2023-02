Miley Cyrus desvela las canciones y colaboraciones de su nuevo disco: ‘Endless Summer Vacation’

¡Que se pare el mundo! Miley Cyrus ha revelado el tracklist completo de su esperadísimo álbum de estudio: Endless Summer Vacation. La estrella estadounidense lanza el próximo 10 de marzo su octavo disco, ¡y promete no dejar indiferente a nadie!

Tras sacar Flowers, el primer adelanto de este LP, el pasado mes de enero, y reventar todos los charts mundiales (incluido el de LOS40), Miley ha desvelado el secreto mejor guardado de esta nueva era: el nombre de sus canciones y los artistas con los que tiene colaboración. ¡Y menuda fantasía! Lo ha hecho tras poner una cuenta atrás que ha aumentado el hype entre los fans.

Miley ha desvelado que su nuevo disco tendrá un total de 12 canciones (13 si incluimos Flowers Demo) y que contará con dos colaboraciones. Para este nuevo trabajo, Miley ha contado con dos cantautoras muy reconocidas. La primera es Brandie Carlie, con la que cantará Thousand Miles, y la segunda es la mismísima SIA, con la que se une en Muddy Feet.

El álbum empieza con el tema Flowers, como no podía ser de otra manera, y termina con una canción que promete estar llena de poderío: Wonder Woman. Sin duda, parece que Miley no va a dejar indiferente a nadie con este nuevo trabajo.

Tracklist completo de Endless Summer Vacation

Aquí te dejamos el tracklist completo del octavo álbum de estudio de Miley Cyrus: Endless Summer Vacation. ¡Toma nota!

Flowers Jaded Rose Colored Lenses Thousand Miles (feat. Brandi Carlile) You Handstand River Violet Chemistry Muddy Feet (feat. Sia) Wildcard Island Wonder Woman Flowers (Demo)

Tendremos que esperar hasta el próximo 10 de marzo para poder escuchar el resultado completo. Pero como siga el camino de Flowers, podemos augurar que estamos ante uno de los álbumes del año.