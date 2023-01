Miley Cyrus consigue con 'Flowers' su primer nº1 en el Top Global de Spotify

La nueva Miley ha llegado para quedarse. Con su single Flowers, cargado de indirectas para el que fuera su marido Liam Hemsworth (no en vano lanzaba la canción el día de su cumpleaños y contestaba durante su estribillo a una de las canciones de Bruno Mars que el actor le había dedicado en diferentes ocasiones a lo largo de su relación), Miley Cyrus ha iniciado su nueva era musical por la puerta grande, consiguiendo unas cifras nunca vistas para la cantante en Spofity.

Flowers, el lead single del álbum que lanzará el próximo 10 de marzo (Endless Summer Vacation), no ha dejado de crecer desde el día de su lanzamiento. Durante las primeras 24 horas no conseguía alcanzar el número 1 de la plataforma a nivel global, superada por la sesión de Shakira con Bizarrap, pero desde el 15 de enero alcanzaba por primera vez esta posición dentro de la lista más importante de Spotify, algo que la de Tennessee no había conseguido nunca en la historia de la plataforma.

El domingo, el tercer día desde su lanzamiento, Miley conseguía superar la barrera de los 10 millones de visualizaciones (10,97 para ser exactos), pero este lunes conseguía un nuevo hito superando los 15,76 millones de reproducciones; pasando a la historia como la décima canción de la plataforma en superar la barrera de los 15 millones diarios de streams.

Artistas de la talla de Adele, Mariah Carey, Harry Styles, Wham! o Taylor Swift forman parte de esta lista exclusiva de cantantes a la que ahora se une Miley Cyrus, que no solo está batiendo records a nivel internacional sino también a nivel español, si echamos un ojo a las cifras de consumo.

Cifras históricas en España

En las últimas 24 horas Flowers ha conseguido 742.000 streams en Spotify España, alcanzando el segundo puesto del Top 50 de las canciones más escuchadas en el día de ayer, logrando, por otro lado, convertirse en el tema intermacional con más reproducciones de la historia de la plataforma en nuestro país, tal y como informaba Vinilo Negro a través de su cuenta de Twitter.

INFO CHART: @MileyCyrus es #2 en @SpotifySpain Flowers suma 742K streams, la mejor marca histórica para un tema internacional en España de la historia del streaming, flipante. Además sigue #1 a nivel global con unos espectaculares 15.76 millones. No tiene techo — Vinilo Negro (@VNegro2) January 17, 2023

De momento todo apunta a que los números de la cantante continuarán subiendo en los próximos días, compitiendo con Anti-Hero de Taylor Swift y Kill Bill de SZA por ocupar el puesto número uno en el Billboard Hot 100. Miley no podría haber comenzado mejor el año y Flowers ha pasado en cuestión de 4 días a convertirse en una de las grandes canciones del año.