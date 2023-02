Madonna se despide de su hermano fallecido con un mensaje sobre su influencia en la futura Reina del Pop

La familia Ciccone está completamente trastocada desde que se conoció la noticia del fallecimiento de Anthony Ciccone, el mayor de lxs 7 hermanxs de Madonna. Y precisamente la Reina del Pop ha compartido en sus redes sociales el dolor por esta trágica pérdida para todxs ellxs.

La solista estadounidense ha publicado una fotografía de juventud en la que se la puede ver rodeada de sus hermanxs en una foto en blanco y negro en la que ha colocado una flecha señalando a Anthony Ciccone para dedicarle su último mensaje de despedida:

"Gracias por inspirar mi mente siendo una joven chica y presentarme a Charlie Parker, Miles Davids, el budismo, el taoismo, Charles Bukowski, Richard Brautigan, Jack Kerouac, el pensamiento expansivo, la creatividad fuera de las reglas. Plantaste muchas semillas importantes..." ha escrito Madonna reconociendo en este emotivo adiós la influencia de su hermano en la futura Reina del Pop.

Anthony Ciccone fallecía durante el fin de semana a los 66 años de edad. Una dura noticia para el clan pese a que no tenía una buena relación. El mayor de los hermanos se alejó de la familia después de varias trágicas situaciones personales para él y que le llevaron a cortar la relación con su padre y también con su hermana.

"Soy un cero en sus ojos, una vergüenza para ella, que vive en su propia burbuja. Si me congelara hasta la muerte mi familia probablemente no lo sabría o no le importaría. Mi padre sería muy feliz si muriera de hipotermia" llegó a explicar en una entrevista para un diario local de Michigan.

Anthony vivió en la calle durante casi una década hasta que decidió aceptar la ayuda de su familia para intentar rehabilitarse de sus problemas con el alcohol y dejar de vivir a la intemperie. Las causas del fallecimiento siguen sin conocerse.