Selena Gomez desvela en 'Wizards of Waverly Pod' cuál ha sido el mayor arrepentimiento de su carrera

Hace un mes Jennifer Stone y David DeLuise (Harper Finkle y Jerry Russo en Los magos de Weverly Place) se lanzaban a la aventura de lanzar su propio Podcast en el que repasarían el impacto cultural de las serie de Disney Channel al mismo tiempo que hacían un viaje en el tiempo mientras volvían a verla después de una década desde su final, contando anécdotas detrás de las cámaras y entrevistando a sus protagonistas.

En el propio avance del podcast y en la descripción del proyecto en las plataformas ya se avisaba de que Selena Gomez (que durante años interpretó a la adolescente Alex Russo en la ficción) sería una de las invitadas. Dicho y hecho: el cuarto episodio de Wizards of Waverly Pod se estrenaba hace tan solo unas horas en medio de la desaparición de la cantante de redes sociales tras la polémica en la que se ha visto envuelta Hailey Bieber y Kylie Jenner; lo que no ha impedido que diferentes fragmentos hayan conseguido hacerse virales en las distintas redes sociales.

Una de las declaraciones que más ha impactado de la cantante, que se enfrentaba a esta entrevista telemática después de una sesión de terapia de tres horas, era su reflexión en torno al mayor arrepentimiento de su carrera: "Probablemente no haber mantenido el contacto con vosotros, no estaba realmente... creo que poco a poco comencé a avergonzarme de las decisiones que estaba tomando y no quería que me vieseis en el estado en el que estaba... porque A, me hubieseis dicho la verdad, cosa que me aterrorizaba y B, no quería decepcionaros".

Selena Gomez reveals on the ‘Wizards of Waverly Pod’ her biggest mistake. pic.twitter.com/ucPFM5siCI — Buzzing Pop (@BuzzingPop) February 28, 2023

Un espacio para la sinceridad y la vulnerabilidad en el que la actriz y cantante hablaba también de cómo los años en los que grababa la serie los recuerda como los mejores de su vida: "no sé ni cómo empezar a contároslo sin convertir esto en un momento de llanto. Siento que ha sido el momento en el que más feliz he estado de toda mi vida y no quiero que esto se interprete como un pensamiento negativo porque estoy muy agradecida y estoy feliz, pero es verdad que fue el momento más feliz para mí. Fue un tiempo verdaderamente puro".

“I felt like I was the happiest I’ve been my whole life.” “That was a really pure time.” - Selena Gomez talking about Wizards of Waverly Place on Wizards of Waverly Pod 🫶🏼 Honestly I can relate 🫂 @selenagomez @SelenaFanClub #wowp pic.twitter.com/NvBMcJj243 — Trista🤍 (@Tristaf14) February 27, 2023

Una entrevista en la que su padre y su amiga en la serie también aprovecharon para desvelar que nunca habían asistido a un concierto de Selena Gomez porque ella nunca les había invitado y querían que saliese de ella, no convertirse en el tipo de personas que tenían que ir detrás y parecer interesados.

Una reunión del reparto que no ha dejado indiferente a nadie, despertando el sentimiento de nostalgia de miles de niños y adolescentes que crecieron viendo Los magos de Weverly Place. La magia de los Russo a vuelto a unir a padre e hija y ojalá volverlos a ver pronto en un concierto de Selena.