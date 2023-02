La madre de Elena llega a ‘La isla de las tentaciones’ para sorprender a David en su hoguera

La isla de las tentaciones está que arde y sumando infidelidades a medida que se suceden las hogueras. Pocos quedan sin sucumbir a la tentación en una y otra villa. Pero luego, hay que enfrentarse a las consecuencias.

“Que se tire a todo el que le dé la puta gana, pero de mi familia no te ríes”, veremos decir angustiada a Elena. No sabemos si se refiere a la visita de su madre a la hoguera de los chicos para hablar con David.

“¿Qué has hecho?”, le pregunta la suegra al chico más odiado de la isla en esta edición. “La he liado”, dice en mood calmado David. “¿Por qué la has cagado, David? ¿Por qué le has hecho esto?”, le pregunta la madre de Elena.

Sumando infidelidades

No es el único drama que se está viviendo. “Tío, que yo le quiero muchísimo, de verdad, pero es que no sé si es lo que quiero en mi vida”, le confiesa Laura a Saúl. Por cierto, que habrá beso.

Y hablando de confidencias, Naomi se mete en la habitación de Laura para hacerle otra confesión: “Ay tía, me he liado con Napoli”. Consecuencia esperada por muchos tras ver cómo ella descubría en la hoguera el beso de Adrián con Keyla. “¿Y te ha gustado?”, le preguntaba la gallega. “Hombre, claro”, respondía Naomi.

“Yo pensaba que Dios me había puesto en su camino para ayudarla y ahora veo a Saúl y no, tío”, les dice Alejandro a sus compañeros que está viendo cómo Laura se le escapa de su vida.

Manuel y Lydia vivirán su reencuentro con cristal por medio. “¿Quieres que me vaya sola de aquí?”, le pregunta ella ante la cara de asombro de él.

Y mientras, María y David, siguen en su particular cuento. “La verdad es que me estoy pillando un poco”, le confiesa ella. “¿De verdad?”, es lo que acierta a responder él a su declaración.

Sigue la conquista

Y siguen las fiestas, los brindis y los intentos de conquistar. “Echo de menos estar como estábamos”, le dice Álex a Yaiza después de que ella se replanteara su relación después de tener relaciones sexuales. Claro que puede haber marcha atrás.

“Creo que tú no estás enamorado porque si no, no estarías así conmigo”, le dice Miriam a Manuel.

Y empezaran los roces en la villa de las chicas. “Que nos han puesto los cuernos a muchas, no solo a ti, todo el día Elena, Elena, Elena”, se queja Naomi.

“Necesito que me dejes ese espacio a mí para que, si tiene que volver a surgir la conexión que tuvimos al principio, que surja”, le dice Keyla a Adrián que, como Yaiza, ha puesto distancia tan haber cruzado algún límite.

Sin duda, una montaña rusa de sentimientos en ambas villas.