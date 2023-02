Naomi reacciona a la infidelidad de Adrián liándose con Napoli en ‘La isla de las tentaciones’

Ha llegado el momento en el que Naomi descubra la infidelidad de su chico, Adrián, en La isla de las tentaciones. Hubo beso con Keyla y han llegado las imágenes a su hoguera. “Estoy fatal, tengo una angustia aquí”, se señalaba la garganta cuando llegaba su turno.

“Encima, el comentario que ha hecho Álex, que ha dicho, ‘aquí ya estamos todos follando, David al lado, el otro también, el otro habrá que ver quién es”, decía preparándose para lo peor.

Le tocaba ver el tonteo continuo de su chico con Keyla. “Me da mucha vergüenza ajena, tío”, repetía al ver las imágenes. Después de contar hasta cinco, por fin hablaba y lanzaba una pregunta: “Los lametones en las zonas bajas, ¿son necesarios?”.

Todavía tenía que ver un segundo vídeo en el que ella entraba en su habitación, se ponía su pijama y jugaban a las cosquillas. Naomi reconocía que “esa chica le gusta a mi novio”.

La infidelidad

Le quedaba un último vídeo por ver. Se veía venir el beso de la pareja y Naomi no paraba de repetir que no lo quería ver, pero lo hizo. “Hasta el momento del beso estaba auto convenciéndome de que era su amiga, aunque dijera otra cosa. Es que son animales que no saben contenerse, es que, ¿qué te crees, que yo no he tenido ganas de darle un beso a Napoli? Claro, es que, como está enamorado también, ahí es más complicado. Y ahora lo que me espera, verlos follando y todo”, se lamentaba.

Ahí no podía más y se rompía del todo. “Madre mía, qué fuerte, tío. Todo lo que tenemos, qué hijo de puta. Es que yo digo una cosa y pienso otra, ‘me lo espero, me lo espero, me lo espero’, pues no me lo esperaba”, reconocía. Y pedía irse a su casa: “Yo no voy a sentarme aquí para ver a mi novio follando con otra”.

La justificación que encontraba para el comportamiento de su chico es que “no está acabado de hacer”. Reconocía que en su vida le habían hecho algo así.

Recuperándose de las penas

A la vuelta a su villa, no tardó en salirse a solas con Napoli al jardín y una de las camas balinesas, confesaba que estaba triste. “Tú estás contentísimo con lo que me ha pasado”, le recriminaba mientras él se echaba a reir. “¿Te gusta verme triste?”, le preguntaba. “No, triste, no, para eso estoy yo, para alegrarte la noche”, le aseguraba.

Confesaba que él sentía dentro de sí fuegos artificiales con lo que había sucedido. “¿No quieres que triunfe el amor?”, preguntaba ella. “El amor verdadero, sí, el amor sí, no”, respondía el italiano.

Y entonces, bajo la luna, llegaba el beso apasionado entre ambos, tumbados en la cama con las piernas enredadas. Luego entraba ella a la habitación de Laura para contarle que se había liado con Napoli, pero eso lo veremos en el próximo programa.

No queremos ver la reacción de Adrián cuando vea estas imágenes… bueno, sí que queremos verlo.