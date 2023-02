A la hoguera de David en ‘La isla de las tentaciones’ le ha faltado algo según la audiencia, y no es su suegra

La historia de David y Elena es una de las que más juego está dando en la sexta edición La isla de las tentaciones. Él no para de protagonizar escenas subidas de tono con María. De hecho, en el último programa hay una frase que ha vuelto a llamar la atención de la audiencia: ‘¿Esta noche también copulamos?’.

Y mientras, Elena se divide entre los momentos de bajón cuando llorar por lo que ha sucedido y los de subidón, cuando bebe algo en las fiestas y se viene arriba bailando y dedicando dardos a su ex a través de las canciones.

Lo que no teníamos claro es cuál de las dos Elenas vería David en su hoguera. Después de no ver nada de ella en la hoguera anterior, en la última, sí tuvo un vídeo. Sandra Barneda le preguntaba cómo creía que la iba a ver. “O muy mal y muy decepcionada o a lo mejor le ha dado igual y se ha dado cuenta de que no le merezco la pena y está bien”, contestaba David, nervioso por saber la respuesta.

El programa optó por ponerla las imágenes de la fiesta, las de Elena empoderada y acercándose a Samuel, su tentador favorito.

La reacción de David

“Me alegro de verla bien, respiro y todo. No voy a ser hipócrita, me he dejado llevar, allí he estado 24 horas, María es una chica que me gusta, Elena es una chica que quiero, estaba asustado”, expresaba después de ver las imágenes.

“Pensaba que podía haberla partido el corazón y haberla dejado llorando y me alegro. Tenemos una conversación pendiente, yo creo que me quiere, yo también la quiero, pero aquí me he dado cuenta de que puedes tener un poco de sentimiento por otra persona, un poco de atracción, es algo normal”, seguía explicando.

“Me dedica una canción por ahí. Prefiero verla cantando ‘Rata de dos patas’ y asqueroso a verla llorando y pasándolo mal por mi culpa”, analizaba. “Entre nosotros hay mucho amor, a lo mejor la veo aquí y me doy cuenta de que estoy enamorado de ella”, terminaba diciendo, pero no está claro que Elena esté por la labor de darle otra oportunidad.

La queja de la audiencia

La audiencia, sin embargo, ha echado en falta otro tipo de imágenes, las que mostraban el desmayo y los llantos de Elena que han encogido el corazón de más de uno. Y así lo han hecho saber en redes sociales.

HIJOS DE PUTA POR QUÉ COJONES NO LE HAN PUESTO LAS IMÁGENES DE ELENA MAL ES QUE ME CAGO EN LOS DEMONIOS #LaIslaDeLasTentaciones6 pic.twitter.com/uUhH5kKEME — fisko (@comprendo_) February 27, 2023 No entiendo porque no le ponen imágenes de Elena echa pedazos para hacerle sentirse como la mierda que es. #LaIslaDeLasTentaciones6 — Drama. (@serieadict23) February 27, 2023 Tele5 me ha fallado al no pornerle el desmayo de Elena a David porque encima el cerdo dice que se ha quedado tranquilo pq la ve bien #LaIslaDeLasTentaciones6 — Belén Benítez❤️‍🔥 (@belenbe05) February 27, 2023 Si el Ken ya se ha liado 400 veces con María y no tiene más límites que pasar. Porque no le ponen las imagenes de Elena llorando para que se sienta como el mierda que es???



#LaIslaDeLasTentaciones6 — Lidia 🎬 (@Lidia_Rguez_) February 27, 2023

Lo que David no sabe todavía es que su suegra está a punto de entrar en escena. La hoguera todavía no ha terminado para él.