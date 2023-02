Tania Medina, de concursante de realities como ‘La isla de las tentaciones’ o ‘Supervivientes’, a cantante

Tania Medina es una de esas chicas todoterreno que lo mismo la vemos desfilar como modelo como concursar en algún reality de la tele. La hemos visto en La isla de las tentaciones y en Supervivientes y la hemos ido conociendo mejor a ella como su relación con Alejandro Nieto.

No le asusta nada y ahora está dando cabida a otra de sus pasiones, la de cantar. No sabemos si sus buenos amigos, Anabel Pantoja y Yulen Pereira, que ya han hecho sus pinitos en esto de la música, le han dado algún consejo.

El caso es que ha compartido un vídeo en el que podemos escucharla cantar en una de sus clases. Y lo ha acompañado de una confesión: “Por fin he confiado en mi, he apostado por lo que verdaderamente me hace muy feliz, voy a seguir conociéndome, ver hasta donde puedo llegar, y sí, he empezado a asistir a clases de canto con @academiajukebox en Madrid, estoy muy feliz ✨”.

Parece que ha decidido tomarse en serio esta vocación. “Esta fue mi primera clase, la profesora me dijo que le cantara una canción para ver qué tal, conocerme, y escogí Disfruto, mi canción favorita del mundo, luego me enseñó una muy buena técnica de respiración, entre otros ejercicios y acabamos eligiendo la canción que prepararemos y veremos el progreso poco a poco”, explicaba.

Parece que esto no es más que el principio. “Con más ganas que nunca, siempre hay que apostar por uno mismo, y tomar la decisión de cumplir sueños ☘️🤎”, terminaba diciendo. Y claro no tardaban en llegar las palabras de su chico.

Reacciones

Alejandro compartía todo su apoyo a Tania: “Siempre te animaré a que hagas lo que sabes hacer bien !!! te he oído miles de veces cantando en la ducha o en el coche y mil veces te he dicho que le eches coraje y tires hacia delante si no valieras sería el primero en decírtelo pero es que cantas jodidamente bien !!!!chicos he deciros que tengo el placer de oírla cada vez que se baña jejejeje te amo y me encanta que cumplas tus sueños”.

Y no era el único que mostraba su apoyo a la futura cantante. Algún que otro artista y, sobre todo, muchos compañeros del universo Mediaset, le mandaban algún que otro mensaje.