“Basta ya”: Alejandro Nieto carga contra Hacienda por su premio de ‘Supervivientes’

La cantidad de dinero que recibe el ganador de Supervivientes tras hacerse con la victoria del concurso más extremo de Telecinco no es ningún secreto: 200.000€. Sin embargo, de esa alta cantidad hay una gran parte que se la lleva Hacienda como viene siendo habitual. Y justo eso ha sido lo que ha enfadado a Alejandro Nieto.

A sus 31 años, el gaditano ya ha pasado por varios programas: dio el salto a la fama con su paso por Gran Hermano Vip y después lo vimos en La Isla de las Tentaciones junto a su chica, Tania Medina, convirtiéndose en una de las parejas más polémica del concurso. Eso le llevó a coronarse como uno de los candidatos perfectos para ir a Honduras y enfrentarse al programa más duro de Mediaset.

Tras su carisma y su supervivencia, Alejandro Nieto se alzó con la victoria consiguiendo llevarse el premio final de 200.000 euros. En los últimos meses ha estado alejado del foco mediático, pero ahora el gaditano ha vuelto a las redes muy indignado por todos los impuestos que ha tenido que pagar por el premio. Al parecer, el exsuperviviente desconocía que tenía que tributar por el premio a la Administración, es decir, que la cantidad percibida era bruta.

"¡Basta ya!"

"Muy bonito aquello del cheque de 200.000 pavos que gané en Supervivientes... me ingresaron 162.000 para que lo sepáis, me quitaron el 19%", decía muy enfadado. Pero las quejas no terminaban ahí e insistía con la cantidad de dinero que tiene que pagar a Hacienda: "Me van a quitar el 21%, quiere decir que me van a quitar 80.000 euros. Me quedo con 120.000", explicaba haciendo sus cuentas.

También ha aprovechado para desvelar en qué se ha gastado su premio tras su salida del reality: "He pagado una casa en 70.000, 70 menos 120, 50.000. Me he comprado un coche, que me ha costado 29.000 euros, que llevaba 14 años con el mismo coche. Y ahora tengo que hacer una reforma en la casa... dime tú con qué dinero", manifestaba.

Este mensaje que ha lanzado, Alejandro aseguraba que no es solo por él, sino "por todos los españoles" a los cuales ha invitado a levantarse y manifestarse en contra del porcentaje que retiene la Administración: "Deberíamos levantarnos todos los españoles y decir: ¡Basta ya! Esto es por vosotros mismos, que tenéis en nómina 2.600€ brutos y después cobráis 1.800, os quitan casi 1.000 pavos de impuestos", explicaba generando una lluvia de críticas.