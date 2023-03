Ale Agulló, ‘cara cuadrada’ en TikTok, cocina con su amiga Claudia Martínez de ‘La isla de las tentaciones’

Recetas para independizarte sin morir (de hambre) en el intento. Es el libro de cocina que ha publicado Ale Agulló, más conocida en TikTok como ‘cara cuadrada’ donde tiene más de 4,5 millones de seguidores y suma casi medio millón más en Instagram. La influencer suele publicar vídeos de humor con su madre, La Chelo, y también recetas de cocina que han terminado llevando al papel.

Y lo ha hecho a su estilo, de una manera desenfadada y muy dentro de la cultura pop. Cada receta viene marcada por un nivel de dificultad llamados de resaca, perezoso, tentadora, MasterChef o Thermomix. Y, además, va acompañada por un comentario que especifica cuál es el mejor momento para hacerla.

Libro de recetas, ¿de dónde sale la idea?

La idea sale porque desde hace tiempo, mi madre y yo empezamos a subir recetas a TikTok y vimos que a la gente le gustaba mucho y dijimos, ¿por qué no hacer un libro diferente y meter nuestras recetas? Y fue como, pues venga, adelante. Al ser recetas como fáciles de hacer y también recetas muy nuestras, no ha sido algo complicado.

¿De dónde sale tu experiencia en la cocina?

Sale de mi madre, obviamente, porque ha sido ella la que me ha enseñado desde pequeñita y, además, yo soy muy curiosa y ponía siempre los ojos ahí a ver qué estaba haciendo. Y también porque desde hace ya tiempo me gusta mucho la cocina y me guardo mis recetas para hacerlas y experimentar un poco.

Recetas de rica, proletaria, pobre, rata... ¿en qué punto estás tú ahora?

Yo creo que ahora de prole… Llego a rica cuando llego a casa de mi madre. Intento hacer un poco de todo.

Hay distintos niveles, ya no es sencillo o difícil. Me han llamado la atención, sobre todo, los niveles televisivos: Nivel tentadora y nivel MasterChef, ¿animando a cocinar con la tele?

Un poco de todo. Lo he querido hacer porque la cocina es para todo el mundo, no es algo complicado. Aunque estés un día con resaca, puedes cocinar. Aunque te levantes un día perezoso, puedes cocinar. Típico día que te pones a ver MasterChef y dices, ‘esto lo puedo hacer yo en casa’. Por eso digo, es un mix de todo.

Hablando de La isla de las tentaciones y MaterChef, ¿ya te han propuesto ir a alguno de estos dos realities?

La isla de las tentaciones, no, muchísimas gracias, pero MasterChef, al ser algo de cocina y al ser algo que me gusta mucho, no lo descartaría. Pero no me lo han propuesto.

Por cierto, que te has hecho muy amiga de Claudia Martínez de La isla de las tentaciones, ¿habéis hecho alguna receta juntas?

El otro día vinieron a casa y les hice fajitas, pero Claudia es un poco especial para las fajitas y ella se hizo las suyas.

¿Qué te parece la nueva edición?

Pues la verdad es que no la he visto y tengo un amigo ahí: Alejandro. Él me va contando sus cotilleos.

Volviendo al libro, también me gusta lo de indicar para qué momento ideal es cada receta, ¿mides la vida por la comida?

Yo diría que sí. Me encanta comer, me encanta mirar recetas, apuntármelas. Cuando voy a un restaurante intento quedarme con los sabores porque es algo que me fascina.

Te ha faltado el disco para escuchar haciendo cada receta, ¿sueles escuchar música cocinando?

Siempre, además, mi madre siempre lo dice. Cuando estamos haciendo alguna receta me dice, ‘pero ponme música’ y es como, ‘ponla tú’. Es algo que no puede faltar.

¿Cuál es la música que te inspira para cocinar?

En realidad, de todo, pero, sobre todo, la que le gusta a mi madre porque me he criado con su música. Escucha desde Michael Jackson hasta Abba pasando por Jamiroquai a Michael Bublé. A mí me gusta, pero lo poco que sé de música lo sé gracias a ella.

¿A qué artista invitarías a comer alguna de tus recetas?

A Bruno Mars, porque a mi madre y a mí siempre nos ha gustado mucho. Fuimos a un concierto suyo juntas y nos encanta. Le haría mi plato favorito, arroz con carne picada y queso.

Recetas para independizarte, no sé yo si muchos jóvenes pueden hacerlo a día de hoy tal y como está la cosa.

Lo de independizarse es un poco complicado a estas alturas, pero para la gente que está pensando en ello o que ya está independizada, viene muy bien. El típico regalo para alguien que sabes que se va a independizar, viene bien.

Tú ya estás independizada, ¿qué fue lo que más te costó?

Yo creo que todo el tema de la mudanza, decir, ‘Dios la de cosas que tengo en casa y me lo tengo que llevar’.

En esa mudanza, ¿había mucho libro de cocina?

Más que libros, había una libreta con recetas de mi madre. Igualmente la sigo llamando para preguntarle cómo se hacía algo o cuánto tiempo tiene que estar en el horno.

¿Recuerdas cuál fue el primer plato del que te sentiste orgullosa?

Yo creo que cuando aprendí a hacer arroz y logré superar a mi madre. Ella lo dice, ‘estoy orgullosa porque está más rico que el mío’.

Tú venías del circo y te metiste en otro circo, el de TikTok, ¿cómo ha cambiado desde la pandemia que explotó a ahora?

Bastante, en el sentido de que pasas de ser alguien anónima a que te vea y te conozca muchísima gente. Salgo a la calle y es como, ‘mira, ahí está cara cuadrada’. No es algo que me haya perjudicado, he seguido haciendo mi contenido y subiendo mis vídeos diarios. Se les da más espacio y visibilidad a creadores nuevos porque es una plataforma que no deja de crecer y en la que no dejan de aparecer creadores nuevos, pero genial.

¿La idea de ‘Cara cuadrada’ de dónde salió?

Por puro cotilleo, por cotillear la aplicación, di con ese filtro y dije, ‘esto está hecho para mí’.

¿Hubiera sido lo mismo sin La Chelo?

No, La Chelo es lo mejor de mi canal y es el personaje más importante.

¿Tienes muchos seguidores, pero sigues a mucha gente?

Tampoco sigo a mucha gente y no tengo un creador que me guste por encima de otro. Soy más de guardarme vídeos de mucha gente.

Si miráramos en tu videoteca, ¿hay más vídeos de humor, de cocina, o de qué?

Cuando queráis os los enseño porque hay más vídeos de recetas de cocina.

¿Algún referente en redes de cocina?

La verdad es que no. No tengo ningún referente como tal, pero sí que es verdad que he cotilleado muchas recetas. Sigo mucho a un chef italiano, tengo recetas guardadas de Dabiz Muñoz. Esas todavía no he intentado hacer alguna, por difíciles. A él le queda muy bien y a mí me puede quedar muy feo el plato.

¿Cuál es la receta que has hecho más veces?

Albóndigas con tomate y patatas, es que me quedan super ricas, o las milanesas napolitanas.

¿Tú eres de las de conquistar a través del estómago?

Siempre, por supuesto. Para conquistar a alguien yo recomendaría hacer las milanesas napolitanas que están super ricas. Las he hecho mucho en Instagram y TikTok y a la gente le suele gustar muchísimo.

¿Cuál ha sido el mayor reto de este libro?

Cocinar todas las recetas y hacerles fotos a todas las recetas. Me las he comido todas.

¿Y luego lo has compensado con gym o es genética?

Genética buena, que soy muy nerviosa.

Para terminar, ¿cuál es tu objetivo en redes?

De momento, seguir igual de contenta que estoy, seguir creando contenido con mi madre y que conseguir que la gente haga estas recetas y me las enseñe.