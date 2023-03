Bold Glamour, el filtro de TikTok que ha causado polémica por ser superficial

Las redes sociales han calado en nuestros días y se han convertido en un complemento en el que compartir cualquier paso que damos. Primero fue Snapchat, después Instagram y la última aplicación en revolucionar a los jóvenes ha sido TikTok. Cada vez se ha vuelto más cómun ir paseando por la calle y encontrar a un grupo de adolescentes haciendo algún baile.

No todo es un camino de rosas y un tema que sigue causando mucha polémica y que, sin embargo, cada vez crece más son los filtros para la cara que hay disponibles en las redes sociales. Los hay de todo tipo, de los que rejuvenecen, te envejecen, te cambian de sexo, te transforman en un famoso e incluso de los que te transforman en un animal... Y es que, a pesar de que tanto Instagram como TikTok hayan tomado medidas al respecto, de vez en cuando crean algún efecto que da de qué hablar.

¿Por qué ha causado tanta polémica 'Bold Blamour'?

Y justo esto es lo que ha pasado esta semana en TikTok con el último filtro que ha añadido a su colección. Se trata de 'Bold Blamour', creado mediante inteligencia artificial y que cambia por completo el rostro de los usuarios que lo han probado: marcando las facciones, eliminando las arrugas y rejuveneciendo el rostro.

Ese nuevo filtro de inteligencia artificial de tiktok te baja el autoestima al 1000% 😭😭😭 pic.twitter.com/i0nvyVH29S — Ana Gabriela Rocha H (@Anagrocha7) March 1, 2023

Tan solo lleva unos días circulando por la biblioteca de efectos disponible en TikTok y ha causado una gran polémica, pero ¿por qué? Basicamente porque es indetectable, incluso si uno se toca la cara con las manos, lleva gafas o se mueve, el efecto sigue inmóvil.

Cada vez son más los usuarios que se han querido unir y se han grabado utilizando este filtro y comentando el cambio tan radical que provoca. Lo que supone un gran peligro ya que provoca estándares de belleza que son completamente falsos e irreales. De hecho, hay quienes incluso han manifestado que debería ser ilegal.

"Puede dañar su salud mental"

El impacto de Bold Glamour ha sido tan fuerte que ha llegado hasta miles de celebrities de nuestro país. Entre ellos, Paula Echevarría, quien ha señalado que ella se ve mucho mejor sin ese filtro tan artificial. También Madame de Rosa: "¿cómo es de heavy esto? Parezco un p*to maniquí"

Asimismo, otros usuarios también han querido dar su opinión sobre este filtro: "Dicen que este es el filtro más viral de TikTok, a mí me parece que se nos está yendo de las manos (...) esto no es así", decía quitándose el filtro y mostrando la realidad de su rostro. Otras han querido aplaudir lo bien creado que está, pero que es "muy artificial, evidentemente yo sé que no soy así".