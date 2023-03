La frase de David Vaquero tras ver a su suegra en ‘La isla de las tentaciones’ deja a muchos flipando

En el último programa nos quedamos pendientes de saber por qué la hoguera de David Vaquero no había terminado en La isla de las tentaciones y la de sus compañeros, sí. Luego, viendo el avance de la semana que viene, supimos que la causa era su suegra que llegaba para cantarle las cuarenta.

Ahora, en El Debate hemos podido ver en exclusiva un avance de cómo David llegaba a la villa después de ese incómodo reencuentro. Y lo hacía con una sonrisa en la cara. “Vaya tela lo que me acaba de pasar”, les decía a sus compañeros.

“La suegra, ¿a qué sí?”, adelantaba Álex que ya se olía algo. Y cuando él lo confirma, la boca de María se abre como si fuera un buzón de correos. “He tenido que ver todas las imágenes delante de su madre. Lo he pasado super mal, no sabía ni qué decir”, confesaba.

El encuentro con la suegra

María quería saber lo que le había dicho ella. “Ella ha empezado a flipar. Ha empezado a decir… porque salíamos ahí follando, follando… ala el caballito de mar, ala el caballito de mar cómo galopa”, decía entre risas. Ahí María también se partía de risa.

“Vengo de pasar el momento más difícil que he pasado en mi vida, pero bueno, he salido vivo. Ha sido una locura, una locura. No sabes, tu suegra, viendo imágenes mías follando con otra”, describía el momento.

“Te salía un culazo en verdad”, le decía a María, “te lo juro que le salía un culazo, que he dicho, vaya culazo, tú”. Y parece que eso le hacía mucha gracia a la pareja.

“Yo intento comprenderle, bueno, no lo puedo comprender, intento analizarle, pero que me diga, primero con una sonrisa cuando llega de la hoguera con la suegra y luego que diga…”, se quejaba Marta Peñate antes de que Sandra Barneda saliera en defensa del chico.

Pero Marta no era la única que no podía entenderle. De hecho, no hay más que echar un vistazo a twitter para constatar, una vez más, que son muchos los que no pueden con el comportamiento de David que, una vez más, se ha vuelto a llevar un aluvión de críticas por esa vuelta a la villa sonriendo y destacando el culo de María de todo el encuentro con su suegra.

Más confesiones de Elena

Y mientras Elena sigue desvelando detalles de su relación con David. A la lista que tenía David con todos sus encuentros sexuales apuntados, ahora hay que añadir su comportamiento con el móvil. Elena estaba con sus compañeras quejándose de que no se había visto venir la infidelidad de David. Las chicas se preguntaban si nunca antes le había pillado nada. Le preguntaron si no había visto nada en su móvil.

“Él no me dejaba cogerle el móvil. Él sí a mí. Yo nunca le podía coger el móvil porque él se cambiaba las contraseñas y no me dejaba cogerle el móvil”, confesaba. Y sus palabras alucinaban a Marina que no entendía cómo, con ese comportamiento, podía fiarse de él.

“Ya, es que lo pintaba todo tan bonito, no quiero perderte por nada del mundo, amor, eres la mejor, vales oro, eres un diez como persona, no hay tías como tú, ¿por qué me dice todas esas cosas?”, se preguntaba inocentemente. Reconocía que sus padres iban a flipar y que su rabia iba en aumento cada vez que recordaba todo.

Uno partiéndose de risa y la otra, encendiéndose por dentro. Menuda pareja.