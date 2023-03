Seguridad Social: 40 años sobre los escenarios

40 años no se cumplen todos los días y si no que se lo digan a Seguridad Social, que este año cumple nada más y nada menos que cuatro décadas sobre los escenarios.

¿Quién no ha tarareado, y sigue haciéndolo, canciones como: Comerranas, Acuarela, Mi rumba tarumba... Y un montón más de canciones que forman parte de nuestra historia?

El grupo, referente dentro de la Movida de los 80 y del rock español, fue formado en 1982 por José Manuel Casañ en Benetúser, Valencia. A lo largo de su carrera, Seguridad Social ha evolucionado desde el punk de sus inicios, hasta los ritmos latinos y mediterráneos, posicionándose en un lugar destacado dentro del panorama musical español.

Con himnos como Chiquilla o Quiero tener tu presencia, pero también tendiendo "puentes con Latinoamérica" o con la rumba, sin miedo a mezclar disciplinas y sin dejar de ser "contestatarios" y "punkis", el grupo Seguridad Social ha cumplido ya 40 años de trayectoria.

Según ha contado en una entrevista a EFE su líder José Manuel Casañ, el grupo ha recorrido durante todos estos años un camino que los ha mantenido "en cambio continuo". El músico cree que la música acompaña a los cambios sociales: lo hizo en los 80, cuando la escena cultural y musical se enriqueció "como cuando quitas un tapón" pero también en los 90, cuando el público "se quitó una venda" y se perdió "el miedo a la mezcla", e incluso ahora, cuando hay "una moral diferente".

SEGURIDAD SOCIAL - Quiero Tener Tu Presencia - Videoclip

"En las letras de las canciones hay un cambio tremendo, cosas que están muy prohibidas ya", señala el cantante, que apunta a "mucha censura, pero mucha concienciación de otras cosas", ante lo que insta a "no dejar de ser contestatarios y meter el dedo en la llaga de vez en cuando porque, si no, nos hacemos gilipollas".

Lo dice un artista que, cuando inició su banda, fue tildado de punki y que reivindica la necesidad de "ser políticamente incorrecto, sobre todo cuando tienes 18 años" porque si a esa edad "no eres contestatario, estás ya muerto".

"El punk nos vino muy bien porque era el movimiento que decía: 'hazlo tú mismo, aunque no tengas mucha idea, métele mucha caña' y eso fue una puerta abierta", agradece.

Tras cuatro décadas, no le da tanta importancia a la existencia de "joyas ocultas" en su discografía o a títulos olvidados, sino que asegura que "la mayor joya" es "el espíritu de cambio continuo, de no conformarse con lo que hay y no repetir".

Inmersos en la gira 40 Aniversario

El pasado mes de febrero, el grupo ha retomado su gira 40 Aniversario por toda España hasta fin de año. Además, un concierto en los Viveros de València este viernes conmemorará las cuatro décadas de vida de la banda valenciana, que contará con amigos como Sole Giménez (exvocalista de Presuntos Implicados), el DJ y productor Chimo Bayo, Javier Ojeda (Danza Invisible), Toreros con Chanclas (el ex Toreros Muertos Pablo Carbonell con No me pises que llevo chanclas), Carlos Segarra (Los Rebeldes), Manuel España (La Guardia) y Miguel Costas (Siniestro Total). Seguridad social tocará las canciones más clásicas de su repertorio, con alguna sorpresa, y las canciones más emblemáticas de los artistas invitados.

También, antes de terminar el año publicarán un libro-disco 40 Aniversario con relatos, poesía e ilustraciones de grandes artistas y con la grabación de duetos con amigos americanos.