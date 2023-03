Entrevista a Abel Ramos: “Después de tantos años de profesión, estar en Tomorrowland es algo increíble”

Después de dos años de suspensión por culpa de la pandemia de coronavirus, Tomorrowland regresó en 2022 con el mayor cartel de su historia. Una circunstancia que se repetirá 365 días después. Y con un protagonista de lujo que tenemos el privilegio de tener con nosotros como compañero: Abel Ramos.

El DJ estará en el mayor festival de música electrónica en Europa para ofrecer una sesión espectacular ante miles de personas. Por todos los detalles secretos de esta pinchada, sus sensaciones y emociones y lo que representa estar en un evento como este, hemos querido hablar con él en una entrevista que no puedes perderte:

LOS40: Es un placer saludarte, Abel. ¿Cómo estás? Imagino que eufórico con la noticia del regreso a Tomorrowland

Abel Ramos: El placer es mío. La verdad es que tengo que confesarte que estoy eufórico a la vez que nervioso. Para mí, después de tantos años de profesión, poder estar en un festival como Tomorrowland, es algo increíble. Cuando vas por primera vez a un festival como este, la sensación que sientes no es comparable a nada. Cuando vas una segunda, piensas que nunca más volverás, ya que, hay muchos djs en el mundo y la mayoría son buenísimos. Imagínate si tienes la suerte de ir tres veces.

Cuando uno empieza en la música como un hobby o como una pasión y poco a poco se da cuenta que va a ser su profesión, ¿sueña con días como los de Tomorrowland?

En mi caso, la música fue un accidente. Simplemente, la vida me llevó a ella. Evidentemente, cuando te das cuenta de que va ser tu profesión definitiva, sueñas con eventos como Tomorrowland.

¿Cómo te preparas para un evento de esta magnitud?

No tengo un ritual establecido, simplemente intento disfrutar el momento.

Ahora mismo acabo de lanzar dos producciones y tengo otra preparada para el próximo mes. Supongo que para entonces prepararé un tema que estrenaré en Tomorrowland. Es el mejor sitio para hacerlo.

¿Qué vas a llevarte al set aparte de lo obvio? ¿Alguna curiosidad que no se vaya a ver? ¿Algún objeto fetiche?

No me gusta preparar los sets, es algo que nunca he hecho, pero las dos veces anteriores, hice lo mismo. Salí a disfrutar como si fuera un asistente más al evento, y luego me metí en los interiores del festival para ver toda la técnica y la producción, porque es algo que me apasiona, aprender de un gran festival. Tampoco tengo ningún objeto fetiche. Lo que sí suelo hacer es estrenar algo nuevo de ropa, algunas zapatillas chulas o algo así.

¿Qué esperas tú de esos días?

Después de tantos años de pandemia, y aunque el verano pasado fue increíble y pinché en sitios alucinantes, necesito ir a Tomorrowland para comprobar que todo vuelve a estar como antes de la misma.

He leído que la sesión va a ser conjunta con Brian Cross. ¿Qué es lo que más disfrutas de estas sesiones a 4 manos?

Normalmente me gusta pinchar solo, pero tengo que reconocer que me emociona poder pinchar con el que considero como a un hermano. Creo que le va a aportar mucho carisma y dinamismo a la sesión y estoy seguro cien por cien de que lo vamos a pasar genial.

¿Ya tienes decidida la música que vas a pinchar? ¿Algo que nos puedas contar?

Como te dije antes, no me gusta preparar los sets. Lo que sí suelo hacer es preparar en el estudio mashups que solo tengo yo, con lo cual la sesión toma un carácter exclusivo.

Muchos djs y productores aprovechan citas especiales como esta para adelantar nuevo material y testearlo entre el público. ¿Tienes algo así en mente?

Ahora mismo acabo de lanzar dos producciones y tengo otra preparada para el próximo mes. Supongo que para entonces prepararé un tema que estrenaré en Tomorrowland. Es el mejor sitio para hacerlo.

Además de pinchar y atendiendo a tu lado fan, ¿qué te gustaría ver de Tomorrowland 2023?

Hay un dj que últimamente me está gustando mucho. Es James Hype. Seguramente si coincidimos en el fin de semana, me pasaré a verle.

Despues de un par de años de ausencia por la pandemia, el festival regresó el pasado año con el mayor cartel de su historia. Algo que repiten en esta edición. ¿Qué se siente al formar parte de esto?

Es algo increíble tras tantos años de profesión y se siente como: ¨Guau! ¡Sigo aquí! ¡He hecho bien mi trabajo!¨

¿Crees que el público vive ahora la música de una forma más intensa consciente de los dos años que pasamos?

En mi opinión, el público lo vive todo más intensamente ahora: el día, la noche, los viajes, las experiencias, las ganas de vivir... Sin lugar a dudas, Tomorrowland reúne un poco de todo eso.