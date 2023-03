Estas son las portadas de las revistas del corazón de hoy, 1 de marzo

Los quioscos estrenan números de las principales revistas del país y arrancamos nuevo mes. Marzo viene pisando fuerte si vemos las portadas de las revistas del corazón de este miércoles que, como siempre, nos ponen al día de los últimos cotilleos de la televisión y los famosos.

¡Corre a por ellas! O te quedarás sin saber qué ha pasado realmente entre Bertín Osborne y Fabiola Martínez, sin conocer los nuevos proyectos de Shakira o sin enterarte de qué hay detrás de la prueba de ADN que han solicitado a Anabel Pantoja.

Estas son las portadas de las revistas del corazón de hoy, miércoles 1 de marzo:

La portada de ¡Hola! de esta semana

La revista arranca el nuevo mes de marzo con una imagen de lo más entrañable: ¡la familia de Álvaro Morata y Alice Campello! El futbolista y su mujer presentan por primera vez a su nueva hija, la pequeña Bella.

Además, ¡Hola! nos trae otra exclusiva...¡el 50º cumpleaños de Julio Iglesias Jr.! y con él hacen un repaso de su infancia y otras anécdotas que hasta ahora eran desconocidas sobre su relación con su familia.

La portada de la revista de Semana de este miércoles

Semana, por su parte, abre la portada de este miércoles con más protagonistas de la televisión, siendo Belén Esteban la principal figura por sus 10 años de relación con Miguel Marcos y ha dejado algunas declaraciones de lo más inesperadas: "Tengo que volver a pasar por el quirófano".

Junto a ella podemos ver una entrevista póstuma a Laura Boyer realizada 15 días antes de morir. Además, cuenta con las desoladoras palabras de Fabiola Martínez tras su separación de Bertín Osborne.

La portada de la revista Diez Minutos de hoy

Anabel Pantoja vuelve a ser cabeza de cartel de las revistas y, en esta ocasión, es el foco principal de Diez Minutos por la prueba de ADN que le ha pedido su supuesto hermano, Luis Manuel 'Pinocho'. Dentro encontrarás todas las declaraciones del hombre que asegura ser hijo de Bernardo Pantoja.

Pero no solo eso...también nos trae el último reencuentro entre Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega y las chocantes palabras de Osborne tras la ruptura: "Muy enamorado creo que no he estado nunca".

La portada de la revista Lecturas de hoy

Fabiola Martínez no se corta y habla abiertamente de cómo ha sido separarse de Bertín Osborne y de la falta de amor por parte del cantante y presentador: "Ha sido muy duro aceptar que no me ha querido".

Comparte portada con ella la imparable Shakira, que parece estar más empoderada que nunca: "Estoy preparada para el próximo combate de la vida". No nos olvidemos tampoco de la Familia Real británica con un nuevo blog de la revista.

La portada de la revista Pronto de este miércoles

"La madre del Cordobés, una gran luchadora que le enseñó a amar y a perdonar". Así abre su nuevo número la revista Pronto junto a otros temas de actualidad como la nueva vida de Jesulín y María José Campanario.

Además de otro tema inédito sobre los famosos españoles que seguramente no sabías que habían pasado por prisión, como Isabel Preysler.