María Isabel explica de dónde viene el curioso nombre de su hija que solo llevan 26 personas en nuestro país

María Isabel está disfrutando de su hija que llegó al mundo el pasado 14 de febrero, sí, por San Valentín. Una de las primeras cosas que conocimos de ella fue su nombre: Daliana. Una curiosa elección que solo tienen 26 personas en nuestro país.

La cantante no ha dudado en explicar el origen del nombre que ha suscitado tanto interés. "Cuando me preguntáis el origen del nombre de Daliana... Siempre me gustó la flor de Dalia, pero queríamos un nombre más original, también me gustaba el nombre de Ana, entonces eran dos nombres que estaban en la lista...", explicaba en un storie.

"El día del parto no lo tenía muy claro, pero dije 'mira me encanta' y a Jesús igual", seguía contando. Y con ese nombre se quedó. "Juntamos los dos nombres con la sorpresa de que hay 26 en España. ¡Así que genial! Celebramos su santo el 5 de octubre por Dalia, ya que santo de Daliana no existe", explicaba.

Y no dudaba en compartir también el significado de esta flor que ha pasado a ser la más especial para ella: "Una de las flores más bellas del verano es la Dalia, sus colores y su resistencia la hacen una planta preferida para muchos. Hay una gran variedad con diferentes formas de pétalos y colores".

Declaración de amor

Ella y su pareja están viviendo un sueño. Su hija no ha venido más que a consolidar una relación basada en el amor. Jesús ha querido compartir una carta de agradecimiento a su chica.

“Gracias mamá! Ahora que estamos un poco más tranquilos, me gustaría agradecerte tantas cosas… Empezando por el día que me diste la mejor noticia de mi vida… Quería darte las gracias por ser como eres, por tener la capacidad de tirar para adelante con ilusión y ganas incluso en los días de embarazo que se hacían cuesta arriba ya que no ha sido un embarazo fácil, pero lo hiciste increíblemente bien”, empezaba escribiendo en Instagram.

“Han sido meses de incertidumbre, ya que lo más importante era que cada día estuviera todo bien y siguiera su curso… han sido meses de ilusión por verle la carita en cada ecografía, cada día que pasaba era uno menos para tenerla con nosotros”, contaba sobre lo que ha supuesto el embarazo.

“Se hizo largo… incluso ni asimilaba lo que nos venía… muchas emociones juntas que a día de hoy ni sé describirlo! Ella no quiso faltar en una fecha señalada… Teníamos una cita los 3…”, recalcaba.

Ahora se siente el hombre más agradecido: “Gracias por enseñarme lo bonito que es dar vida a otra vida… a pesar de dolor… Gracias por tu fortaleza, tu actitud, tu positivismo, gracias a ello todo salió a la perfección… Ese 14 de febrero ha sido y siempre será el más especial de mi vida…”.

“Tengo la imagen clavada… su carita, su llanto mirándote y nuestras lágrimas de emoción! Doy gracias a la vida…pues tengo a mis dos amores a mi lado. Y te juro que no necesito más para ser feliz! Os amo”, terminaba diciendo. Una auténtica declaración de amor que ha tenido respuesta.

La respuesta de María Isabel

“Yo primero que nada quiero darle las gracias a tu mami… por darte la vida… por haberte educado con los mejores valores del mundo… Me has enseñado tantas cosas en este proceso…”, empezaba ella.

“Que también quiero darte las gracias a ti… por ser como eres, por existir, por cuidarnos de la manera en que lo haces… porque eres un padre 100, eres un hombre increíble… mi compañero de vida! Mi familia! La que hemos creado juntos…”, continuaba.

Está enamorada y convencida de su relación: “Si algo tengo claro es que no me equivoqué de persona, te amo con todas mis fuerzas! Gracias por todo y más… Y ahora a disfrutar de nuestra Preciosa niña! Te quiero mi vida!”.

Está claro que forman una familia bonita y llena de amor.