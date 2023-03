La petición de Karol G a RBD: “La gente se va a morir”

No es un secreto que Karol G, la latina más influyente de la escena internacional, es superfan de RBD. La cantante colombiana creció viendo la serie Rebelde y cantando los temas más icónicos de la banda. Es tan fan que en su anterior gira, cuando pasó por México, no dudó en invitar a Anahi para cantar juntas Sálvame. Ese día consiguió que una de las integrantes principales de RBD regresara a un escenario después de once años sin pisar uno. Fue un momento memorable y dio la vuelta al mundo.

Ahora, RBD ha decidido hacer un comeback (ojo, todos menos Alfonso Herrera) como Dios manda y va a embarcarse en un tour que pasará por las principales ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica. Karol G, como era de esperar, no ha tardado en hacerse con su entrada para el concierto de Medellín (Colombia) que se celebrará el próximo 3 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, quiere que cada fan, al igual que ella, disfrute de la experiencia y de la que posiblemente sea la última gran gira de la formación mexicana.

Por eso, la Bichota aprovechó la revolución que se montó en el fan event de Madrid para sumarse a la petición de los rebeldes españoles. "Sé que no vienen a España, pero tengo que ser honesta", dijo la artista de X si volvemos antes de dirigirse personalmente a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christan Chávez y Christopher Uckermann. "RBD, por favor, ustedes, a cualquier parte del mundo a la que vayan, van a explotar en ventas. Todo el mundo os quiere ver, abran todas las fechas de una vez porque la gente se va a morir esperando".

Karol G, una fanática de 'Rebelde'

Karol G también compartió con todos los fans la historia que le une a Rebelde. Y es que a la cantante le pasó lo mismo que a los millones de chicos y chicas que cayeron rendidos al fenómeno adolescente y se vio la serie del tirón. Contó que siendo una niña quería llevar el mismo uniforme que las alumnas del Elite Way School, pero sus padres no la dejaban salir de casa con la falda tan corta. Además, tenía a Mía (Anahí) y a Roberta (Dulce María) como referentes absolutos. De hecho admitió que por aquel entonces quería la personalidad de Roberta y el físico de cualquiera de las dos.

En mitad de la charla, un fan pidió a Karol G una colaboración con RBD. Ella contestó con una sonrisa y recordando al público que estará en esa fecha de Medellín. Ahora bien, ¿sorprenderán RBD Y Karol G cantando juntos alguna canción del repertorio del grupo? ¿Repetirá ese momento histórico con Anahí? Tendremos que esperar al 3 de noviembre para descubrir si finalmente ocurre algo. Nosotros, como siempre, estaremos muy pendientes de lo que pase.