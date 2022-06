Karol G consigue lo que parecía imposible: el regreso de Anahí 11 años después

Será el concierto de México que Karol G y los miles de asistentes al mismo nunca olvidarán. La solista colombiana consiguió lo que parecía imposible hasta la fecha: el regreso de Anahí a los escenarios 11 años después. Fue un momento épico e inolvidable del que ha dejado constancia no solo en su memoria sino también en las redes sociales.

"Si … todavía estoy llorando… no había posteado este video por que lo quise ver las veces necesarias para entender que aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también !!! Fue increíble ver como a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad🌅 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste por que tenías otros ideales y aceptaste la mía 😭😭😭 LA MÍA !!!! Me aceptaste a mi y me sentí tan Grande y tan especial !!! TE AMOOOO ❤️‍🔥" empieza explicando Karol G sobre el momentazo que se vivió en directo.

Lo que nadie imaginaba que sucediera, sucedió, y el público estuvo más conectado que nunca cantando Sálvame junto a ellas a pleno pulmón. Casi se hacía difícil escuchar las voces de las dos protagonistas de esta historia entre tanto grito y tanto alboroto. Pero no todos los días uno tiene la oportunidad de vivir algo único junto a la ex-RBD.

"Verte de nuevo ante el mundo, en medio de lagrimas y tantas emociones, solo confirmó que aunque por años han sido hermosos recuerdos, los sentimientos de toda una generación siguen vivos, INTACTOS 🔥🔥🔥 Mi reina @anahi que mis ojos vieran tu regreso a los escenarios compartiéndolo CONMIGO es algo que NUNCA JAMÁS olvidaré y qué tal vez cada que recuerde una lagrimita vuelva a aparecer 🌟🌟🌟 TENERTE AHÍ NO ME HIZO FELIZ SOLO A MI; TENERTE AHÍ NOS HIZO FELICES A MILLONES HOY!!! ♾❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹 tú y yo para siempre 🥺🥺🥺" concluye Karol G.

La intérprete nunca ha escondido que es una seguidora más de RBD e incluso a través de sus redes sociales hemos visto como ha subido stories en los que versionaba canciones como la que cantó junto Anahí en un concierto que jamás olvidará.

"Yo soy súper fan. Ella estaba muy nerviosa y le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca se iba a repetir y que la extrañamos horrible en los escenarios" dijo la colombiana. Lo clavó.

Su gira por diferentes países de Latinoamérica ya había contado con otros invitados como Andrés Cepeda, Jorge Celedón y Jean Carlos Centeno pero lo de México será difícilmente superable en los futuros shows que la cantante todavía tiene que ofrecer. Aunque viendo que ha conseguido lo que parecía imposible no podemos descartar que lo logre. El poder de la Bichota.