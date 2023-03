50 años del disco que cambió la historia de la música para siempre: The Dark side of the Moon de Pink Floyd

Este 1 de marzo se cumple el 50 aniversario del estreno de uno de los álbumes más icónicos de la historia de la música: The dark side of the Moon, el octavo disco de la banda británica Pink Floyd. Un álbum que redefinió el concepto del rock sinfónico y que se convirtió, con el paso del tiempo, en uno de los más vendidos e influyentes de la historia. La magnitud de este disco es tal que incluso a día de hoy sigue siendo fuente de inspiración para los artistas.

Considerado por los expertos como un trabajo conceptual, el hilo conductor de las canciones está centrado en temas tan humanos como la avaricia, la obsesión por la muerte o el paso del tiempo, Se estima que, desde su publicación, ha vendido unos 45 millones de copias en todo el mundo, lo que sitúa a The dark side of the moon como el tercer disco más vendido de la historia, después del Thriller de Michael Jackson y el Back in black de AC/DC.

La banda surgió bajo el liderazgo de su vocalista y principal compositor, Syd Barrett. Con su sonido y sus letras se había convertido en el principal referente de la psicodelia británica. El bajista Roger Waters, el batería Nick Mason y el teclista Richard Wright completaba el cuarteto, siempre a la sombra de la genialidad y de los excesos del vocalista.

Sin embargo, en The dark side of the Moon, Syd Barrett ya se había alejado de la banda y se encontraba en un profundo ostracismo. Barrett tuvo que bajarse del barco por sus problemas con las drogas, principalmente el LSD, que derivaron en un grave deterioro mental. La banda fichó al guitarrista David Gilmour con la idea inicial de sustituir a su líder cuando no estuviera en condiciones de actuar en directo, pero pronto vieron que aquella situación era insostenible y Syd Barrett fue definitivamente expulsado.

Esta circunstancia supuso un grave trauma para Pink Floyd y sería un tema central en algunos de sus discos posteriores. Sin su compositor más destacado al frente, el resto tuvo que dar un paso adelante, especialmente Roger Waters, que se convertiría en el principal letrista y que junto a Gilmour se repartiría las labores vocales a partir de ese momento.

Para conmemorar este aniversario la banda creará una edición especial y limitada del álbum.

Un box set con material de lujo

Este box set de lujo incluirá dos CDs y dos vinilos. Los primeros contendrán una versión remasterizada del disco, mientras que los otros contendrán la versión en vivo del LP registrada en el Wembley Empire Pool en Londres en 1974.

Además de todo eso, esta edición de aniversario también estará conformada por dos blu-ray con mezclas estéreo remasterizadas y una mezcla en Dolby Atmos, un DVD, un libro de 160 páginas con fotos y otro libro de 76 páginas con letras de canciones.

Una gran oportunidad para conocer a fondo todos los entresijos del disco y de la banda que ha servido de ejemplo para miles de artistas.