Hay una opinión generalizada sobre Alexandra Jiménez ahora que se ha emitido el último capítulo de ‘Escándalo’

“Desentiéndete del resultado. Haz tu trabajo lo mejor que puedas, pero desentiéndete si las cosas salen mejor o peor, desentiéndete del éxito o del fracaso porque verdaderamente no forma parte del proceso por el que tenemos que pasar. Lo importante es hacer tu trabajo lo mejor que puedas y seguir avanzando. Lo que después pase con el trabajo que has hecho no está en tus manos. Muchas veces sufrimos por tratar que algo tenga un resultado, una repercusión y vivimos en un mundo demasiado complicado como para pretender tener las cosas tan atadas y controladas, se escapa absolutamente de nuestras manos”. Una reflexión que hacía Alexandra Jiménez recientemente y que bien podría aplicarse a lo que ha sucedido con Escándalo.

La serie llegó a Telecinco rodeada de una fuerte polémica. El argumento nos planteaba una relación entre una mujer madura y un estudiante de instituto. Muchos lo interpretaron como un blanqueamiento de la pederastia y crucificaron la serie antes, incluso, de su estreno.

Aunque la audiencia no ha sido la más deseable para la producción, es cierto que ha ido creciendo y, sobre todo, ha conseguido cambiar esa opinión inicial tras darse cuenta de que la pederastia no era el tema, sino la obsesión y la historia de terror que te puede llevar a vivir.

Este miércoles noche se emitía el último capítulo y los que la han seguido semana a semana parece que han quedado contentos con el resultado y lamentan que no haya tenido más trascendencia.

Buen trabajo

Pero si hay un comentario generalizado es el de que Alexandra Jiménez se merece algún premio por el trabajo que ha hecho con su personaje de Inés. Una mujer dañada por las cosas que le han ido sucediendo en la vida y las relaciones que ha tenido.

Una mujer que mientras intenta suicidarse, ve cómo un chaval la salva y se convierte en su obsesión, en la única salida que encuentra a una vida miserable fruto de sus traumas. Un trabajo que ha bordado la actriz y que ahora le reconocen.

“A mí lo que más me costó fue desprejuiciarme y llegar a ser capaz de quitar todos mis argumentos, todos mis juicios de valor y toda mi forma de pensar respecto a un tema, aparcarlo y meterme profundamente en la personalidad de una mujer muy complicada, completamente auto destructiva, que comete actos tremendos, pero con toda la intención de llegar a comprenderla profundamente. Este trabajo es el más difícil para mí como actriz y al mismo tiempo es el desafío que me interesaba”, explicaba Alexandra sobre este personaje con el que ha logrado empatizar.

Lo ha bordado y la gente le reconoce su esfuerzo y talento.