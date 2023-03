¿Quién es Artùr Dainese? Todo sobre el nuevo concursante de 'Supervivientes 2023'

Llegado directamente desde Milán, el modelo internacional Artùr Dainese de 32 años es uno de los 16 concursantes de la edición de Supervivientes 2023 que se estrena este jueves 2 de marzo en Telecinco y que, aunque se presenta con un casting sin grandes estrellas de la televisión de nuestro país, es de lo más variado y promete ofrecer un espectáculo a la altura de lo que espera el público... Pues Mediaset ha prometido que la que está por llegar será la edición más dura hasta la fecha de las que se han vivido en los Cayos Cochinos de Honduras.

Dainese no es todavía una cara muy conocida en España, pero esto no significa que no sea muy popular en e mundo de la moda. Este modelo que vive a caballo entre Milán, Ibiza y Dubai lleva años cosechando éxitos, primero desde las pasarelas y los estudios de los mejores fotógrafos del mundo y después también desde el mundo de la empresa.

Este italiano no teme a lo desconocido y, al igual que ahora se ha decidido por viajar hasta Honduras para someterse a la prueba más dura que jamás haya podido imaginar, se atrevió a dejar de lado por un tiempo el modelaje para montar una firma de ropa y accesorios tanto masculinos como femeninos y otra especializada únicamente en kimonos.

El mar, un viejo conocido para Artùr

Artùr llega este jueves a los Cayos Cochinos siendo un gran conocedor del mar. Aunque desconocemos si hasta antes del momento en el que decidió embarcarse en esta aventura única el modelo sabía pescar, lo que sí está claro es que, en la parte recreativa de las olas, el maniquí italiano es un verdadero experto.

Según él mismo muestra a sus más de 46.000 seguidores en las redes sociales, es un verdadero apasionado del surf, de la natación y, en general, de cualquier deporte que implique agua o adrenalina.

Este italiano es un verdadero aventurero que no parece temerle a nada. Se atreve a acariciar a tigres en Dubai, a pasearse junto a elefantes y a bucear hasta encontrar tortugas en Indonesia, a saltar desde cualquier acantilado del Mediterráneo e incluso a subirse a un helicóptero para lanzarse con su tabla de snowboard desde el punto más alto de cualquier cordillera para disfrutar de la bajada más adrenalínica posible.

Un apasionado de los coches de lujo

Pero no todo es aventura en la vida de Artùr... O sí. Porque otra de sus pasiones son los coches de lujo, con los que no duda en posar en sus redes y a los que, casi con total seguridad, les saca partido en cuanto a la velocidad.

Además, Artùr ha participado en algunos videoclips de artistas como la argelina Kamilia Ward, a quien se sumó para dar forma a un vídeo en el que la música, los modelos guapos y los coches de lujo son los protagonistas

Una vida privada muy discreta

Más allá de sus hobbies, Artùr no comparte más información sobre su vida privada con sus seguidores. El modelo es una persona muy reservada, por lo que, hasta que él mismo no se encargue de contarles a sus compañeros de Cayos Cochinos si tiene pareja o si la ha tenido antes, poco podemos saber al respecto.