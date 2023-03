El Hormiguero de Antena 3 recibió en la noche del miércoels a dos de sus invitados de la semana. Tras la visita de la cantante clombiana Karol G, Pablo Motos acogió en su plató a Miguel Bosé (de 66 años de edad), cuya última visita fue hace años, y al joven actor José Pastor, que está despuntando ahora.

Ambos artistas, con tantos puntos en común y otros tantos que los separan, acudieron al programa de entretenimiento del prime time para hablar de la nueva serie que se emitirá en la nueva plataforma SkyShowtime, Bosé, un biopic sobre la vida (personal y artística) del cantante de las mil y una nacionalidades que se estrena este viernes 3 de marzo.

Aunque el cantante ha asegurado que ese personaje de Bosé que veremos en la serie es el Miugel "de verdad", al principio él mismo se mostró algo reacio a que cantaran sus canciones: "Dije que cuidado porque si no lo hacía bien, mejor que hiciera playback".

Miguel Bosé, sobre su padre: "No me quería realmente"

Miguel Bosé y @JosePastorr_ nos presentan “Bosé”, una serie sobre la vida del cantante que se estrena en @SkyShowtime pasado mañana #BoséPastorEH pic.twitter.com/LyBBczIDSi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 1, 2023

Pero el programa, como suele ocurrir con cada invitado que se atreve a visitar El Hormiguero, se fue torciendo y, además de hablar de la carrera del autor de temas como Amante Bandido, Hacer por hacer o Manos Vacías también charlaron sobre temas más íntimos que aparecen reflejados en la ficción.

Uno de ellos es el del papel que jugaron los padres de Bosé: "Cuando me levantaba por las mañanas lo primero que me planteaba era cómo sobrevivir el día a estos dos ‘monstruos’, por mi padre y mi madre".

Miguel Bosé no tuvo reparos en explicar en el plató de Pablo Motos como era realmente el vínculo con el padre de familia, Luis Miguel Dominguín, de quien aseguró que él no le quiso realmente como hijo. "Consideraba que no era digno, su hombría de torero… [...] Con el tiempo forcé el encuentro y descubrí a un hombre de una ternura increíble, brillante, rápido… y yo he heredado su mismo carácter, aunque físicamente soy como mi madre", contó el cantante.

Sobre su madre, el cantante tuvo palabras mucho más amables. La definió como una persona totalmente contraria a su padre a quienes, según él. el destino los unió para "joderse" entre ellos.

Sexualidad y drogas

Los momentos en los que Miguel Bosé entró y dejó el mundo de las drogas #BoséPastorEH pic.twitter.com/cDqTtIfEkJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 1, 2023

"En mi casa era todo abierto, con muchas libertades, todo se decía y se compartía, con los amigos también. Pero en aquella España todavía esas cosas no se podían airear y era un suplicio", lamentaba el músico al hablar sobre su bisexualidad entonces.

Otro de los temas que parecían inevitables de tocr en El Hormiguero fue el de su experiencia con las drogas: "En un momento de desamor les dije a unos amigos que saliéramos esa noche y fuimos a Archy, allí es donde me metí la primera raya de mi vida. Después vinieron años en los que mi profesión era la de salir".

Los años siguientes fueron de lo más duros para Bosé, qu eentró en un bucle de adicción: "Todo me parecía poco, hice cosas impensables que no se han podido escribir porque eran muy fuertes y me relacionaba con el hampa, me facilitaban todo, me ofrecían de todo…".

Pese a todo, un buen día el cantante marcó un 'hasta aquí' y, desde entonces, no ha vuelto a caer en el bucle y ahora puede decir orgulloso que lleva 12 años sin beber ni consumir.

Sus problemas de voz y el Covid-19

"El médico me dijo que vio algo en la tomografía que no le gustaba nada, que la sinusitis crónica que me habían diagnosticado no lo era y que todos mis problemas de voz podrían desaparecer quitando una muela. Me quitaron la muela y la voz volvió. He estado 8 años sin voz, viajando por los mejores hospitales del mundo", explicó Bosé.

A pesar del dolor y de los años de sufrimiento, Miguel Bosé ha asegurado que está listo para volver a los escenarios y que de cara al próximo año arranca gira, por "septiembre u octubre".

En cuanto a la polémica vivida con el coronavirus, Bosé se mostró lapidario: "Yo emití mi parecer y no pasa nada, hay espacio para todos, lo hice porque tenía ya mucha información. Pero desapareció el derecho constitucional que tenemos de expresarnos y pensar, hemos perdido ese derecho como muchos otros, teníamos más derechos en la Transición que ahora".