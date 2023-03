Karol G, en 'El Hormiguero': del error de Pablo Motos al llamarla Becky G a cómo surgió su canción con Shakira

Como ocurre casi cada semana, El Hormiguero de Pablo Motos recibió una visita internacional en su plató de Antena 3. Pero la invitada de la noche del martes fue todavía más única, ya que se fue la primera vez que esta cantante visitaba un plató español. Karol G se sentó junto a las hormigas más famosas de la televisión para presentar su nuevo álbum Mañana será bonito.

Durante su visita, además de charlar sobre este último trabajo, que ella misma definió como "el más honesto de toda su carrera", también hablaron de otro exitazo de Karol G; su colaboración con Shakira en TQG.

Así nació la colaboración de Shakira y Karol G



"Hemos elevado el género femenino a otro nivel, hemos demostrado las cosas que podemos hacer y ese debería ser el verdadero debate", sentenció con orgullo Karol G.

Además, la cantante y autora de temas como Mamii, Tusa o Cairo, explicó cómo surgió su colaboración con la que es, sin duda, una de las artistas más solicitadas en los últimos meses. Así, la joven de Medellín explicó que ella llevaba buscando trabajar con Shakira desde hacía mucho, pero fue en el pasado mes de junio cuando le enviaron un tema con el no sintió una verdadera "conexión".

"Después me di cuenta por lo que estaba pasando Shakira y la canción volvió a tener sentido, la llamé, le mostré la canción y me dijo que sentía mucho la letra", relató la 'bichota'. Sin embargo, reveló en El Hormiguero que la de Barranquilla le pidió que esperase a que saliese su tema junto a Bizarrap.

En cuanto a las supuestas referencias y dardos de la letra que estarían lanzados contra sus respectivos ex, Gerard Piqué y Anuel AA, Karol G no quiso mojarse y aseguró que TQG "no va dirigido a nadie en particular".

El error de Pablo Motos que las redes no perdonan

Además de hablar de su nuevo disco, de los cambios en su color de pelo y de su naturalidad en las fotos que sube a Instagram, Karol G tuvo que vivir un momento algo...incómodo sentada junto a Pablo Motos.

Y es que el presentador de El Hormiguero cometió un pequeño error que los usuarios de las redes sociales y fans de Karol G no han dejado pasar por alto: confundió a la de Medellín con Becky G.

"Esta es la explicación de por qué las canciones de Becky G luego tienen más de 1.000 millones de visualizaciones", comentó el presentador. Su invitada, sin embargo, no quiso corregirle y se mostró de lo más educada, pese a la equivocación. Pero han sido sus seguidores los que se han encargado de recuperar ese instante y de hacer notar la "carita" que puso ella.