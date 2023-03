Pedro Piqueras confiesa que tuvo ofertas para ser cantante de joven y le demostró su talento a Jesús Calleja

Desde hace más de 20 años Pedro Piqueras es uno de los rostros más reconocibles de la información en nuestro país, pero tiene un pasado que pocos conoces dentro de la música y una vida personal que suele mantener bastante privada. Pero Jesús Calleja ha abierto esas puertas que nos han permitido conocerle un poco mejor.

El periodista ha sido el último protagonista de Planeta Calleja donde le hemos visto superarse y subir un volcán en La Palma, la isla a la que acudió para contar de primera mano lo que estaba sucediendo durante la erupción que asoló el lugar.

Y en ese viaje han hablado mucho, entre otras cosas, de su pasado como cantante. Cuando tenía 18 años ya cantaba. En aquella juventud, “alternaba lo del periodismo con ser cantante protesta. Componía cosas que eran muy malas”, reconocía.

Calleja quiso indagar en esa faceta. “Sacaba dinero cuando estaba en un grupo, en Carcoma, era un grupo muy conocido. La más conocida puede ser Al lado de mi cabaña, que es una canción muy popular, una canción de Madrid”, recordaba sobre ese pasado.

“Llegué a tener la oportunidad de poder dedicarme al mundo de la música, tuve alguna oferta para cantar en solitario, y no me gustó, era muy joven y acababa de llegar a Madrid, seguía en el grupo y el periodismo empezó a funcionar, en RNE con una beca y el ejercicio del periodismo me atrapó”, confiesa sobre una carrera que puso ser, pero que se vio eclipsada por el periodismo.

Canta y toca

En varios puntos del viaje hablaron de esta pasión. Incluso le hemos oído cantar. “Yo he cantado una, con una amiga, que era como animando a los campesinos a que segaran la tierra y la belleza de la tierra, esas cosas que a ti te gustan”, le contaba a Jesús.

“Me ha gustado mucho cantar y cuando he cantado, lo he sentido, como con el periodismo donde encontré una forma de expresión. A fin de cuentas, la televisión es otro escenario”, reflexionaba. Tras su charla, se iban al hotel donde, casualmente, había un piano. Piqueras no dudó en mostrar su talento.

“Me dejas anonadado porque yo pensé que estabas en un aprendizaje básico. Eres muy bueno. Amigos y compañeros de Got Talent, que todos habéis estado en Planeta Calleja, todo el jurado completo, hasta Santi… es que lo tenéis en casa. Tenéis que llevar a Pedro Piqueras que se va a llevar todos los síes”, decía el aventurero.

“Esta es la primera vez que me ve alguien que no sea de mi familia o mi profesora, tocando el piano”, reconoció el periodista.

Periodista y padre

Dentro de su profesión echa de menos no haber sido corresponsal en un país extranjero y reconoce que la noticia que más le impactó contar fue la de Irene Villa y su madre. La que más le agradó fue “la victoria socialista del 82, de Felipe González, fue importante porque después de la etapa franquista, de un golpe de estado, de muchas amenazas, que una mayoría de españoles decida una opción política democrática y en ese caso de izquierdas era dar el adiós definitivo a la dictadura, a mí me lo pareció y así que fue un hecho emocionante”.

Pero al margen de su profesión, también habló de su vida personal, algo a lo que está menos acostumbrado. “No es que no quiera que se sepa. Estuve casado, ahora tengo otro tipo de relación no matrimonial. Establezco, a veces, un muro que yo creo que es por proteger a las personas que están conmigo”, admitía. Y añadía que compañeros como Matías Prats, Ana Blanco y otros periodistas que llevan tanto tiempo como él, han actuado igual.

“A mi hijo no lo he criado”, aseguraba. Y todo, debido a sus horarios que le han privado de hacer muchas cosas. Era peor, cuando tenía horario de madrugada y apenas podía verle. “Tengo una anécdota. Estábamos haciendo una obra en casa y se rompió una tubería y mi hijo estaba hablando con el fontanero y oí que le decía, ‘eso es trabajar, no como mi padre que se pasa el día durmiendo’”, contaba.

Jesús le preguntaba si su hijo le había echado en cara esa ausencia. “Tengo un hijo maravilloso, los días que tenía los vivía intensamente con él. Cuando me separé tenía la posibilidad de verlo todos los días”, explicaba.

Sin duda, el Piqueras más desconocido, pero el mismo que nos informa todos los días de lo que sucede en el mundo.