Rolling Stone critica, entre otras cosas, la perturbadora carga sexual de la serie de The Weeknd y él responde

El creador de Euphoria, Sam Levinson, está detrás de la serie que cuenta con The Weeknd y Lily Rose Depp como protagonistas. La historia cuenta cómo Jocelyn, una cantante pop empieza una turbulenta relación con Tedros, un gurú de la autoayuda que, en secreto, es el líder de una secta.

Hace más de dos años que se puso en marcha el rodaje y todavía no hay fecha de estreno, y es que ha habido muchos obstáculos. La directora y guionista de algunos capítulos abandonó el proyecto y finalmente Levinson y The Weeknd tomaron las riendas y reescribieron gran parte de la historia cambiando la visión feminista que tenía. Parte de esos trabajadores aseguran que el cantante quería más protagonismo.

La revista Rolling Stone ha publicado un extenso reportaje sobre la serie que involucra a más de una decena de miembros del equipo y la tacha de desastre. Lo que iba a ser una relación romántica con dinámicas de poder se transformó en una especie de relato misógino, lleno de sexo gratuito y malos tratos.

Llegan a hablar de ella como “una fantasía de violación que cualquier hombre tóxico tendría”. El equipo habla de escenas que imaginaron Levinson y The Weeknd que, finalmente, no fueron rodadas pero que eran tan escabrosas como la protagonista pidiendo que la violaran u otra en la que él tenía una erección tras golpearla a ella. “Era como una tortura sexual pornográfica”, aseguraba una de las fuentes.

La respueta de The Weeknd

Un reportaje que no deja muy bien ni a la serie ni a los dos hombres que se han puesto al frente de ella. Y The Weeknd no se ha quedado callado. Ha publicado en redes sociales un clip de The Idol en el que su personaje habla mal de la propia revista. Y ha escrito una escueta frase al lado: “¿Te hicimos enojar Rolling Stone?”.

Todavía no hay fecha de estreno, pero está claro que esta producción de HBO llega con campaña de promoción adelantada.