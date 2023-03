The Weeknd se pasa al cine escribiendo su primera película, que protagonizará junto a dos actores de moda

The Weeknd es de esos artistas que no para de crear, sin importar de qué disciplina artística se trate. Y después de romper récords con una discografía que ha sonado en todas partes, ahora parece que se pasará al séptimo arte.

Y es que el intérprete de Blinding Lights estaría preparando su primera película, según ha contado el medio estadounidense Deadline. Lleva tiempo desarrollando el proyecto, aunque no ha sido hasta los últimos meses de 2022 cuando ha contactado con el futuro director para terminar el guion, que ya ha llegado a manos de los que serán los grandes protagonistas de la misma. Y, por supuesto, son caras de lo más conocidas.

El cantante tendrá como actores principales —y como compañeros, puesto que también actuará en la cinta— a Jenna Ortega y Barry Keoghan, quienes se encuentran en un momento profesional excepcional. Ella está triunfando gracias al éxito arroyador de Miércoles, donde interpreta a la protagonista; y él está nominado a su primer Oscar gracias a su participación en Almas en pena de Inisherin, además de formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel dentro de los Eternals —y tener uno de los papeles más importantes en la nueva saga de The Batman—.

Jenna Ortega y Barry Keoghan, ambos en los Premios del Sindicato de Actores 2023. / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Es evidente que ambos deben tener unas agendas de lo más apretadas, aunque los dos han dejado claro que querían estar en este proyecto. Aun así, todos los detalles sobre la trama aún son un misterio, al menos hasta que la producción siga avanzando. En cuanto a su género, el director escogido podría aportar alguna pista: el profesional que se pondrá tras las cámaras será Trey Edward Shults, que ya se ha encargado de otros títulos como los dramas Krishas o Un momento en el tiempo, además de It comes at night, de terror.

The Weeknd, actor estelar

No hay ninguna fecha aproximada para el estreno de la película, aunque está claro que The Weekend tendrá tiempo para explorar su faceta como intérprete. Gracias al disco After Hours ya protagonizó un cortometraje, aunque fuera de su música también ha estado presente en algún que otro proyecto para la pequeña pantalla.

El verdadero debut del canadiense vendrá —sin contar el breve cameo que hizo en Diamantes en bruto, donde se interpretó a él mismo— con la serie The Idol, que ya tiene un primer tráiler oficial. Ahí no solo será el protagonista, sino que también firma como co-creador junto a Sam Levinson, una de las mentes pensantes detrás de Euphoria.

Allí interpretará al dueño del dueño de uno de los clubs más exclusivos de Los Angeles, que enamorará a una estrella del pop interpretada por la hija de Johnny Depp, Lily-Rose Depp. El primer adelanto ya demostró que parece una de las apuestas más esperadas del 2023, cuyo éxito seguro que condiciona su debut cinematográfico.