La cuarta colaboración de The Weeknd con Ariana Grande está en camino

Hay artistas en la industria de la música que poseen una química especial con otros intérpretes y cuyas colaboraciones se convierten en un auténtico placer para sus millones de seguidorxs en todo el mundo. Ese es el caso de The Weeknd y Ariana Grande. Su historia, tanto en solitario como en conjunto, está repleta de hits de talla mundial. Y ya están preparadxs para escribir un nuevo capítulo de su historia.

Al menos así lo hemos entendido cuando hemos visto sus perfiles oficiales en las redes sociales y hemos podido comprobar que están trabajando en lo que podría ser el remix de Die for you. Tanto el canadiense como la estadounidense han mostrado el vídeo de la intérprete grabando la voz y editando su trabajo frente al ordenador con la letra de la popular canción de Abel Tesfaye que pudimos escuchar en su disco Starboy.

"Escribí y grabé un verso para mi amigo después de estar 14 horas de rodaje en el set. Esta pequeña excepción merecía la pena hacerse" escribía Ariana Grande sobre el vídeo en el que se la puede ver trabajando de manera muy concienzuda mientras suena la letra de Die for you: "You know what I’m thinkin’, see it in your eyes / You hate that you want me, hate it when you cry".

¿Y por qué siete años después de su estreno The Weeknd ha decidido ahora regresar sobre esta canción? A finales de 2021, el intérprete decidió que el tema merecía un videoclip en el quinto aniversario de la publicación de uno de los álbumes de mayor éxito y dos años después parece dispuesto a volver a encumbrar una de las mejores canciones de su repertorio.

¿Habrá una renovación en forma de remixes de otras canciones para este 2023? ¿O acaso tiene algo que ver el mensaje de Ariana Grande de grabar este remix después de estar trabajando en el rodaje de Embrujada (Wicked), quizá para la banda sonora? Pues tendremos que esperar para comprobarlo porque de momento no existe confirmación oficial ni tan siquiera de este Die for you que parece estar casi listo para despegar.

Cuando lo haga supondrá la cuarta colaboración entre ambos artistas en sus carreras incluyendo sus anteriores trabajos en Love me harder y Off the table de Ariana y en el remix de Save your tears de Abel.