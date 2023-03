KISS anuncia el último concierto de la historia de la banda

Después de tantos amagos de despedida, parece que la de KISS esta vez es la definitiva. La de verdad. El mítico grupo de rock ha asegurado en una reciente entrevista con Howard Stern para SiriusXM que dará sus últimos conciertos este mismo 2023, con un último show en la ciudad donde empezó todo, Nueva York. "Los días 1 y 2 de diciembre en el Madison Square Garden. Estos son los dos últimos conciertos de la banda... Y creo que hay 17 fechas antes que estas por Estados Unidos", ha confirmado.

Durante este encuentro, el vocalista ha reconocido que le consta que hay voces que dicen que su gira de despedida End of the Road World Tour parece que se ha alargado durante años. Sin embargo, defiende que "hemos perdido dos años y medio por culpa del COVID-19, si no ya habríamos terminado. Así que sí, este es el final".

Dicho tour comenzó en 2018 y, aunque estaba previsto para concluir en 2021, tuvo que retrasarse debido a la pandemia, como bien indica Paul Stanley. "Cuando vienes a ver el espectáculo, es increíble. Es el concierto de más alto nivel tecnológico que hay hasta la fecha y claramente es un show puramente de rock. No son Las Vegas. Es todo lo que KISS ha amplificado e incrementado. Vamos a dejar los restos sobre el escenario", ha añadido.

En mayo del año pasado, KISS ya explicó a Full Metal Jackie el porqué de su retirada: "La razón para dejar de girar es por el orgullo y el respeto por uno mismo y el amor y la admiración por los fans", declaró el bajista Gene Simmons.

Los últimos conciertos de KISS

Las últimas oportunidades para disfrutar de Kiss en directo tendrán lugar entre finales de octubre y principios de diciembre entre Canadá y Estados Unidos. De costa oeste a costa este, la banda viajará por diferentes ciudades para despedirse de una vez por todas de su público más fiel.

La pre-venta estará disponible a partir de las 10 de la mañana (GMT-5) del 6 de marzo a través de Kiss Army. Y la venta general de entradas podrán adquirirse a través de Livenation el 10 de marzo a las 10 de la mañana (GMT-5).