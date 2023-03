Karol G enloquece con sus nuevas fotos en bikini: “Ay, dios mío”

Karol G ha provocado una auténtica revolución en su visita a España. La de Medellín ha comprobado que los fans que residen en nuestro país se entregan en cada segundo para demostrarle que su apoyo es incondicional y muy fiel. Prueba de ello está en el Fan Event y en su paso por El Hormiguero del pasado 28 de febrero.

Pues bien. La Bichota ha vuelto a hacerlo. En su viaje a París, ha revolucionado a sus fans internacionales con la publicación de una galería de fotos que podría indicarnos que se avecina el videoclip de Besties.

Nuestra protagonista luce en bikini, cargada de joyas y con unas botas altas y brillantes. Le acompaña una trenza larga y un look de maquillaje de fiesta pero no demasiado cargado. "Papi No me las miren que aquí hacemos MILes💲💵💰 y ninguna NecesitAAa que La InvitenNNN 🤑🤑🤑🖤🤌🏽", dice en la descripción de la galería, haciendo referencia a los versos de su canción Besties.

De momento se desconoce si las publicación de Karol es una pista de lo que se viene o si, por el contrario, son unas simples fotos que reflejan lo empoderada que se siente en esta nueva etapa de su vida. Tendremos que esperar para saberlo. Eso sí. La bichota ha revolucionado por completo a sus seguidores con estas potentes fotos.

Referente del empoderamiento

Lo que está claro es que Mañana Será Bonito, su nuevo álbum, se ha convertido en la banda sonora favorita de millones de personas en todo el mundo. Tal y como desveló en el Fan Event en Madrid, todas y cada una de sus canciones representan un momento de esta última etapa de su vida que ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. Su colaboración con Shakira, TQG, es un himno para todas las empoderadas que se despiden para siempre de la persona que ocupó sus corazones pero que los rompió en mil pedazos.

Pero lo cierto es que la escucha de su nuevo álbum tiene un orden que quizás algunos de sus fans desconocían. Según indicó la colombiana en el evento en directo con sus fans, el orden es el mismo del tracklist, así que asegúrate de no ponerlo en modo aleatorio o te saldrás del contexto en el que la artista quiere introducirnos con este nuevo proyecto.

Y tú, ¿cuántas veces has escuchado Mañana Será Bonito? Nosotros... infinitas.