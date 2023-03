¿A quién va dedicada Me he pillao x ti de Ana Mena? “El salseo que hay detrás de la nueva canción...”

Ana Mena ha empezado 2023 por todo lo alto con el lanzamiento de una de las mejores colaboraciones femeninas nacionales. Su canción Me he pillao x ti junto a Natalia Lacunza va camino del millón de reproducciones en Youtube y se ha colado en el top de las tendencias de las principales plataformas de reproducción.

Coincidiendo con su estreno y su lanzamiento para todo el mundo, un usuario recordó en las redes sociales la dolorosa historia para la intérprete malagueña que esconde esta canción. Porque cuando uno escucha este hit es inevitable hacerse esta pregunta: ¿A quién va dedicado este tema?

La respuesta la dio la propia Ana Mena durante uno de los conciertos de su última gira en 2022 donde presentó la canción en directo y donde confesó en qué se había inspirado para escribirla: "En un viaje que hice con una amiga a Italia. Llegué a un chiringuito y me presentan como a 15 o 20 personas del grupo. Se suponía que era el grupo con el que íbamos a estar esos 3 o 4 días. Había un chico en la esquina que no hablaba, no abría la boca, y dije 'ese es el que me gusta a mí, voy a lanzarle una miradita a ver si se cosca'. Pero nada, no había manera. Y pensé a ver si con un chupito o con un tinto de verano... pero nada. Él estaba como en las nubes" empieza explicando la solista.

La típica historia de chica conoce chico y chico empanado no capta las señales. Pero había un detalle del que la cantante no sabía: "De repente escucho a un amigo suyo por detrás decir 'este está super rallado con la novia'. Y digo 'Ahhh... Que tiene novia'. Total, que yo me vuelvo para España y digo 'Bueno, pues aquí no ha pasado nada'. La verdad es que me di una vuelta con él en coche, eso sí, pero bueno, no pasó nada. Evidentemente, yo me me voy a meter en ese marrón. Llegué a España y estuve como un año o así mirando en Instagram a ver si seguía con la novia. Y sí, seguía con la novia, vaya. A los dos meses miraba otra vez y seguía...".

El germen de la canción estaba a punto de florecer: "Hasta que un día me llama mi amiga y me dice 'Ana, ¿tú sabes que fulanito ya no tiene novia?'. Y le digo 'No me digas, pues creo que es el momento de escribirle una canción'. Fue entonces cuando fui al estudio y escribí esta canción que se llama Me he pillao x ti. Lo malo fue que cuando ya la tenía en lista y se la fui a enviar... Ya tenía otra novia" reconocía entre risas Ana Mena.

💔 El salseo que hay detrás de #MeHePillaoXTi de #AnaMena. Todos somos @AnaMenaMusic en el amor. (La voz de fondo soy yo en su concierto) 😅 pic.twitter.com/cc9zhqHL1D — Mu' Fuerte tía❕ (@mufuertetia) February 24, 2023

Una colaboración surgida de la cena de nominados de LOS40 Music Awards

Si Me he pillao x ti ya tenía un fantástico trasfondo que hacía apetecible su historia, Ana Mena redobló su apuesta invitando a la canción a otra de esas voces que no salen de nuestra cabeza: Natalia Lacunza. Por eso, la de Estepona no dudó en proponerle a la exconcursante de Operación Triunfo que cantara junto a ella esta canción. Y lo mejor de todo, ¡fue durante un evento de LOS40!

"Se lo propuse en la cena de nominados de LOS40", ha confesado Ana Mena. "Tengo un tema que seguramente no lo hayas escuchado, aunque he subido cosillas, pero lo llevo haciendo en los conciertos durante todo este verano y la gente se la conoce un poquito, entonces me encantaría cantarla contigo". Así es como la malagueña puso sobre la mesa una colaboración junto a Natalia Lacunza. ¡Qué ilusión nos hace que surjan estas uniones entre los artistas en nuestros eventos!