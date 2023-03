"Estamos encantados de reconocer a estas artistas innovadoras de todos los géneros y generaciones que están definiendo el sonido actual y allanando el camino para las mujeres de la música del mañana", dijo la directora editorial de Billboard, Hannah Karp. Y eso es lo que hemos visto en los Billboard Music In Women 2023.

No hay ningún tipo de barrera para la música y bien lo saben las chicas de TWICE que nada más llegar al evento dejaron claro que el idioma no es un problema. “Creo que son nuestras canciones las que llevan el color de TWICE en lugar del idioma en el que se canta la canción”, dijo Jihyo en una entrevista con Billboard, “no creo que el lenguaje sea tan relevante para llevar a cabo la identidad de TWICE”.

Chaeyoung, Nayeon, Tzuyu, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun y Jeongyeon, fueron recibieron el premio Billboard 2023 Women in Music Revelación, que les entregó Sabrina Carpenter.

“Estaba especialmente emocionada de que fueran reconocidas porque soy un fan muy grande”, admitió Sabrina al ir a entregarles su premio. “Tienen mucho talento, y ahora me considero una ONCE, ¡como la mitad de esta sala! Realmente espero que este premio las exponga a una audiencia estadounidense más amplia”, añadía.

Discurso de agradecimiento

Después de que el grupo subió al escenario para aceptar el honor, Chaeyoung sostuvo el premio y fue la primera en hablar: “Recibir el premio a Artista Revelación en Billboard Women in Music es la forma más mágica de comenzar nuestro año. Desde que nos convertimos en TWICE, creímos la una en la otra para estar siempre juntas al dar un paso hacia nuestro futuro. Este momento es especialmente significativo porque los nueve estamos aquí juntas frente a nuestros fans que hicieron realidad nuestros sueños”, continuaba.

“Este título de Artista Revelación demuestra que, si luchas con confianza por tu sueño, las personas que te apoyan siempre serán tu equipo, lo lograrás”, añadió.

Tzuyu agregó: “Este logro nos motivará para siempre a desafiarnos a nosotras mismas para romper más barreras”.

Actuación

El grupo femenino también protagonizó una de las actuaciones de la noche. Llevó al escenario Moonlight Sunrise, con una milimetrada coreografía y todas vestidas de negro a juego, al grito de los allí presentes que repetían incansables, ONCE.

Uno de los temas de su decimosegundo mini álbum, Ready To Be, que saldrá a la luz el próximo 10 de marzo y que precederá su quinta gira mundial que convertirá a TWICE en el primer grupo femenino de K-pop en presentarse en el SoFi Stadium y el MetLife Stadium de Nueva York.

Problemas

Como ocurrió en varios momentos de la gala, hubo problemas de audio y los fans de TWICE acudieron en masa a las redes sociales para quejarse.

Aun así, la banda de K-Pop brilló en una noche de mucho empoderamiento femenino.