Nerea Rodríguez confiesa si iría con su pareja a ‘La isla de las tentaciones’: “Está más que hablado”

Desde que salió de Operación Triunfo en la edición que ganó Amaia Romero, echaron la primera a Lola Índigo y despuntó Aitana, lo cierto es que Nerea Rodríguez no ha dejado de trabajar. Ha ido sacando singles y trabajando en el musical de La llamada y nunca ha dejado de luchar por poder seguir viviendo de su pasión.

Acaba de lanzar Por primera vez, un adelanto más del álbum que está preparando. Está inspirada en su relación con Hektor Mass con el que lleva saliendo desde hace más de tres años, pero solo en recordar esas primeras veces entre ellos.

La canción habla de una posible ruptura y eso, de momento, ni se les pasa por la cabeza. Malibú, su anterior single, también estaba inspirada en su historia, en esta ocasión, sobre su relación a distancia. Y es que el DJ vive ahora mismo en Los Ángeles y ella, en Madrid.

De vez en cuando encuentran puntos intermedios para verse, como República Dominicana donde han pasado unas mini vacaciones juntos hace unas semanas.

Vacaciones en pareja

“Tengo un amigo que conocí gracias al trabajo, es un productor de teatro musical que vive en República Dominicana y lleva mucho tiempo diciendo que vayamos a visitarle porque nos va a encantar la isla. Junté unos días porque hace mucho que no tenía unas vacaciones, así como tal porque, aunque el verano me lo paso siempre en Ibiza, al final siempre hay mucha gente alrededor, y tenía ganas de unas vacaciones reales, de desconexión, de no trabajar. He intentado no trabajar y me ha salido más o menos”, nos contaba.

Unas vacaciones que coincidían con su último lanzamiento. “Sí, pero al final valoro mucho mi vida personal y a veces digo, ¿qué pasa si me voy una semana? No es el fin del mundo. No pasa nada, una semana no es decisiva en la vida de nadie. Y si hubiese pasado la oportunidad de mi vida, ya me cojo un avión y me vuelvo”, admitía.

La isla de las tentaciones

En República Dominicana es donde se graban las ediciones de La isla de las tentaciones. ¿Habrán ido a reconocer el terreno para una futura participación?

“No. Está más que hablado. A veces llegan esas ofertas. No es una propuesta que me hayas dicho tú hoy y nadie me haya dicho antes. Como es algo que está muy claro. Al final los dos somos artistas y los dos queremos encaminar nuestra vida al mundo artístico. Ese tipo de reality a mí no me sumaría nada a día de hoy y a él tampoco. A lo mejor otro tipo de cosa que sí tenga otro objetivo”, decía firmemente.

Lo que no descarta es el medio. “A mí hacer televisión sí me gusta. Por ejemplo, en Tu cara me suena, genial. Todos los programas que sean musicales siempre serán un sí, y todas las cosas en las que pueda sacar un aprendizaje y que sume, también será un sí, pero ese programa, no”, insistía en su presencia en la isla.

Tal vez un MasterChef. “Sí, algo así que pudiera usar yo en la vida, sí y que al final te acerque más al público. Entiendo que en La isla de las tentaciones sí que te puede acercar a un público, pero no sé si es la manera en la que me quiero acercar a un público”, reflexionaba sobre lo que sería participar en el programa de parejas.

Además, ella está feliz con su novio y no tiene necesidad de poner a prueba su relación.