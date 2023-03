Jason Derulo tiene nuevo proyecto no musical: “Todos me decían que estaba loco, todos dudaban de mí”

Jason Derulo es un artista de éxito, aunque últimamente podemos verle casi más en TikTok que sobre un escenario. Se ha convertido en un creador de contenido al que le encanta la comida gigante y entretener a su público con algo más que con música.

Es inquieto y no sólo tiene una vocación. A la música y las redes sociales hay que sumarle ahora la literatura y el coaching y es que Derulo publicará este año su primer libro del que nos ha avanzado algunos detalles.

“A pesar de mi éxito, en mi corazón, todavía soy solo un niño de nueve años en una pequeña casa en las afueras de Miami cantando Billie Jean de Michael Jackson por millonésima vez, soñando con ser una estrella algún día”, recuerda sobre su infancia.

“Cuando era niño, solía observar a mi mamá en la casa. Creo que nunca dejó de trabajar: cocinar, limpiar, doblar, ordenar, organizar. Esa mujer nunca se tomó un descanso. Su ética de trabajo también se introdujo en mi ADN. Antes de cumplir los diez años, dedicaba horas serias a cantar y escribir canciones, y el único combustible que tenía era mi creencia de que lo lograría. Todos me decían que estaba loco, todos dudaban de mí”, asegura sobre aquel niño con sueños.

Libro de autoayuda

Pero ahora es una celebritie y ha cumplido muchos sueños. “Me he estado preparando para escribir este libro desde que era un niño de nueve años. En ese entonces, vivía según un conjunto de reglas para aumentar mis posibilidades de éxito, como apegarme a una rutina, ver los obstáculos como oportunidades, tomar riesgos y subir el listón por mí mismo. Estas reglas eran sobre productividad y autodominio, porque sabía que tenía que ser innegable”, explicaba.

“Empecé en TikTok mucho antes de que fuera genial: ¡éramos solo yo y un grupo de niños de secundaria publicando videos extraños! Durante ese tiempo tuve este increíble asiento de primera fila para la creatividad y el ajetreo de toda una generación de jóvenes artistas, creadores de contenido, realizadores de vídeos, comediantes, personas influyentes y emprendedores. Sin embargo, sé que esto es un hecho: las personas creativas necesitan un plan. Es imposible dedicarse a un sueño sin una práctica para hacerlo realidad”, reflexionaba.

Y ahora quiere compartir esa práctica que le ha servido a él para llegar hasta lo que es hoy en día. “Quiero que sigas. Quiero que persigas tu sueño como yo perseguí el mío. Escribí este libro para ti. Esto es lo que vine a decir aquí: Mi primer libro, Sing Your Name Our Loud: 15 Rules for Living Your Dream está disponible para reservar hoy. Sale a la venta el 27 de junio de 2023 y está disponible en todos los lugares donde se venden libros. ¿Y adivina qué? Yo narré el audiolibro”, informaba.

Todavía quedan unos meses, pero seguro que ya hay más de uno interesado para conseguir los mismos logros que le han convertido a él en el hombre de éxito que es hoy en día.