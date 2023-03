Muere el saxofonista Wayne Shorter a los 89 años

La música mundial está de luto. El saxofonista, compositor y pionero de los sonidos del del jazz moderno Wayne Shorter, falleció el pasado jueves 2 de marzo en un hospital de Los Ángeles a los 89 años de edad, según ha comunicado su publicista Alisse Kingsley a The New York Times.

Wayne (Newmar, 25 de agosto de 1933) fue durante toda su carrera uno de los compositores más admirados del mundo del jazz gracias a su pulido y particular estilo con el saxofón tenor, un instrumento al que le dedicó más de cinco décadas.

Aunque este músico de Nueva Jersey comenzó con el clarinete a los 16 años, rápidamente se dio cuenta de que lo suyo era el saxofón, su verdadera y absoluta pasión. Shorter estudió saxo en la Universidad de Nueva York hasta que en 1956 se licenció en el Ejército y pasó a tocar con la orquesta Maynard Ferguson, en la que conoció a Joe Zawinul, con quien fundó Wealter Report.

Pero solo un año después de formar esta agrupación, Wayne se unió a los Jazz Messengers de Art Blakely, con quienes estuvo entre los años 1959 y 1963. En este periodo el artista de jazz debutó en los estudios grabando varios discos con el sello Vee-Jay y finalmente, a finales de 1964 el mismísimo Miles Davis le convenció para que se uniese a su quinteto.

Durante los siguientes seis años Wayne Shorter fue el compositor más prolífero del grupo de Miles dando temas a canciones tan icónicas como E.S.P, Pnocchio, Nefertiti, Sanctuary, Footprints, Fall y Prince of the Darkness. Pero no solo estuvo centrado en sus labores junto a Miles. Al mismo tiempo que creaba todas estas canciones, junto al sello Blue Note le daba también forma a una carrera en solitario que daba saltos hacia el hard bop y el jazz fusionado con la música rock.

En noviembre de 1970 el músico formó junto a Joe Zawinul y Miroslav Vitous el grupo Weather Report y al mismo tiempo produjo junto al guitarrista brasileño Milton Nascimento, el disco Native Dancer y fue de gira con algunos de los excolaboradores de Miles Davis, a quienes se unió en el grupo V.S.O.P para después, finalmente dejar de lado a Weather Report en 1985.

Entre los años 1986 y 1988 Shorter grabó tres discos para Columbia, hizo una gira con el guitarrista Carlos Santana y después, desapareció del mapa musical para centrarse en su vida personal en un retiro que duró más bien poco. El jazz era su vida entera y el músico volvió a las andadas en 1992 para sacar un disco homenaje a Miles Davis y solo dos años después, en 1994, presentó High Life con Verve Records, en 1997 es sumó a los icónicos Rolling Stones como artista invitado de uno de sus discos y en 2001 grabó con Marcus Miller el que fue uno de sus últimos trabajos.

Ganador de diez Premios Grammy

Durante las cinco décadas que duró su carrera musical, el maestro del jazz ganó diez premios Grammy que reconocieron sus trabajos como músico y como instrumentista. Además, en 2007 se llevó el Premio Doniostako Jazzlandia del Festival de Jazz de San Sebastián y en 2010 recibió el doctorando honorífico de la Universidad de Nueva York, un título que ya había recibido en 1998 por parte de la Berklee College of Music, una de las instituciones con más renombre del panorama musical mundial.