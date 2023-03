Marina Reche cumple con su promesa de cumpleaños y lanza 'No me ves'

Estamos seguros de que el 2023 está siendo un año de cumplir sueños para Marina Reche. La cantante se lanzaba a la aventura de lanzar sus canciones como solista a finales del año pasado con la presentación de No fue así: una balada a guitarra y voz con la que seguía la estela de lo que sus seguidores habían podido ver y escuchar de ella en redes sociales. Pero había mucho más.

Desde entonces y hasta día de hoy había presentado al mundo tres canciones. Hoy la lista se expande y el diario vuelve a abrirse para mostrarnos una nueva historia con No me ves, su cuarto single y adelanto de un EP que, tal y como ella comentaba en la entrevista del podcast El Aura con Alba Reche (con su hermana como entrevistadora) llegará hasta nuestras manos en algún punto del mes de mayo.

Después de haber recorrido diferentes puntos del territorio español acompañando en giras a artistas como Juancho Marqués y Alba Reche, la ilicitana cumplía su sueño de dar un concierto propio hace apenas una semana, una oportunidad única en la que estuvo rodeada de sus seguidores y amigas en una noche mágica que le dejó "con el corazón llenito" y sintiéndose muy afortunada.

'No me ves'

"A veces un corazón que lo entiende todo ya no vuelve a ser el mismo. Y es que las personas cambian. Te cambia el divorcio de tus padres, una ruptura, la pérdida de tu mejor amiga. Puede que muchas veces no haya sabido llevarlo como debería. Puede que nadie sepa la forma correcta. Rodéate de quien entienda tus cambios. Hay personas que te miran pero no te ven" escribía Marina Reche en la libreta fotografiada para la publicación que anunciaba la llegada de este single.

Y es que No me ves habla precisamente de eso: de enfrentarte a un proceso de cambios, de afrontar los palos que te da la vida y sentirte diferente al resto de la gente, de encontrar a una persona con la que conectas y puedes ser tú misma pero que no te ve, solo te mira. De sentirse invisible en medio de la gente, la sensación de no encajar y de que nada va a volver a ser como antes.

En la parte técnica, la cantante sigue rodeándose de su equipo de amigos y profesionales para trabajar: la canción ha sido producida por Andrés Goiburu (que ya participó en la producción de Dos extraños) y para el videoclip ha contado con la ayuda de Pau Mateu Sáez, también habitual a la hora de poner en imágenes todo lo que tiene que contar la cantante.

Marina Reche viene pisando fuerte y ha llegado para quedarse. ¿Te unes todos los que ya escuchamos su música?