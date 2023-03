Las 40 primeras veces de Nerea Rodríguez

Nerea Rodríguez tiene un año repleto de proyectos para este año. Por un lado, está centrada en su carrera musical. Sacó Malibú para despedir el 2022 y Por primera vez para dar la bienvenida al 2023. Dos singles de su próximo álbum que marcan su nuevo camino y el sonido que está convencida que mejor le define.

Canciones inspiradas en su relación con Hektar Mass con el que lleva tres años saliendo. Aunque, a diferencia de lo que plantea en la canción, lo suyo no apunta a una ruptura sino más bien todo lo contrario. Le apoya en sus proyectos musicales y también en su faceta de actriz para la que se está preparando yendo a clases diarias de interpretación.

El título de la canción nos ha servido de excusa para indagar en 40 primeras veces de su vida.

1. Por primera vez te diste cuenta de que querías ser cantante

Yo creo que fue la primera vez que canté en público. tenía 10 años y me había apuntado al coro del cole, que no era eclesiástico, sino que cantábamos canciones de Maroon 5 y me acuerdo que la primera canción que canté como solista fue Stand by me. Canté y mi madre, mi padre y mi hermana lloraron, fue como un momento muy bonito y muy especial y yo creo que ahí me di cuenta de que quería dedicarme a esto.

2. Por primera vez sentiste una gran decepción

Supongo que quizás en las audiciones a ciegas de La voz kids, que fue una decepción muy grande, aunque yo me lo intenté tomar muy bien, pero fue como de las primeras decepciones que tuve.

3. Por primera vez hiciste un casting

El primero que hice fue para un programa que se llamaba Cántame una canción que se estrenó y lo quitaron. Era de niños. Yo tendría 10 o 11 años. Hice el casting y no me llegaron a coger, pero llegué a la segunda fase.

4. Por primera vez te sentiste una chica independiente

Cuando me mudé a Madrid por primera vez, en 2018, después de salir de Operación Triunfo. Ahí me mudé y dije, wow, soy adulta. Tenía 19 recién cumplidos.

5. Por primera vez te miraste al espejo y te gustó lo que viste

Creo que también con 19 años. Operación Triunfo, no el programa en sí, sino todo lo que vino después, me dio seguridad en mí misma como mujer. Sería cuando me empecé a independizar, cuando llegué a Madrid.

6. Por primera vez condujiste un coche

Esto es lo típico que alguien te enseña a conducir en un sitio seguro antes de que tengas el carnet. Yo creo que lo que más recuerdo fue cuando llevaba poco tiempo con mi pareja, con Héctor, en La Molina, que también pasamos algún tiempo. Es una estación de esquí y hay un parking y ahí me dejó su coche para que practicara antes de empezar las clases de la autoescuela.

7. Por primera vez escuchaste una canción que te hubiera gustado componer a ti

Yo creo que me pasó con Dani Fernández. Siempre me ha pasado con artistas internacionales, pero así, algo cercano, el primer concierto de Dani Fernández al que fui, que fui un poco sin saber qué iba a ver, escuché las canciones y al día siguiente me las sabía todas. Eso fue en 2018, 2019 también. Fue su primer concierto en la Joy y me enamoré, me encantaron sus canciones.

8. Por primera vez supiste lo que es el amor

Con mi chico, sin duda. Antes no había conocido el amor de verdad.

9. Por primera vez cocinaste en plan gourmet

Hago una carbonara que te chupas los dedos. Una amiga mía ha vivido en Italia y me regaló uno de los dos ingredientes esenciales para elaborar la carbonara y empecé a cocinar carbonara y ahora soy una chef.

10. Por primera vez sentiste un poco de envidia de algún compañero

Desde el día uno. La envidia es natural, los problemas vienen cuando no sabes digerir la envidia. Desde el día uno en el que escogen a alguien favorito en la primera gala de OT y no soy yo. Al final eso es envidia. Blas Cantó decía, ‘la envidia sana no existe, existe la envidia humana’. Forma parte de ti y es normal que si hay algo que hace alguien que te gustaría hacerlo a ti, sientas envidia.

11. Por primera vez te planteaste un retoque estético

A día de hoy las chicas nos lo planteamos todas porque está tan al orden del día… lo que pasa es que yo tengo una lucha interna de decir, no quiero. No digo que esté mal hecho, pero pienso que un retoque estético cuando tenga bastante más años que ahora, que me salgan arrugas y me las quiera quitar, vale, porque al final no es cambiar mi cara. Pero hoy en día, los retoques estéticos a los que estamos más acostumbrados son esos que cambian tu expresión facial. Hay una parte de mí que dice, ¿hasta qué punto tengo que cambiarme a mí para parecerme al canon de belleza que tenemos estipulado en este momento? Pero el planteamiento está ahí porque ves unas bellezas inalcanzables y dicen que quieres así. Y no es tan difícil porque tú vas, dices, ‘quiero esta cara’ y te la ponen. Pero luego, tengo otra parte de amor propio, supongo, y de decir, ¿por qué? Pero es difícil luchar contra eso.

12. Por primera vez te viste en televisión

En La voz kids. Además, se emitió el día de mi cumpleaños y fue muy guay. Celebré mi cumpleaños y verme en televisión. Ahora lo disfruto un poco más, pero las primeras veces había mucho nervio de qué tal se verá, lo haré bien o no.

13. Por primera vez te diste un capricho

Cuando me compré yo el primer iPhone. Hoy en día es mi herramienta de trabajo, no es lo mismo sin un iPhone.

14. Por primera vez disfrutaste con una serie

Wow, hay muchas series. Los hombres de Paco sería la primera.

15. Por primera vez acudiste a un psicólogo

2018, que tenía 19 años, después de Operación Triunfo.

16. Por primera vez te subiste al escenario de La llamada

2018 también, tenía 19 años. Ese año fue la primera vez de muchas cosas. Estrené en mayo de ese año. Fueron muchos nervios y me sentí muy arropada. Lo siento mucho por el resto de personas que hayan pasado por La llamada, pero creo que ha sido de los estrenos más bonitos que ha habido en La llamada porque vinieron, si éramos 16 en Operación Triunfo, a lo mejor vinieron 10, que son muchísimos, y los otros han venido en algún momento. Me sentí super arropada porque vinieron ellos. Vinieron muchos profesores de la academia, Los Javis, vino mucha gente que yo apreciaba y fue un momento muy bonito.

17. Por primera vez tuviste un amor platónico

Creo que mi primer amor platónico fue Xuso Jones cuando lo vi en Tu cara me suena.

18. Por primera vez hiciste algo de lo que no te veías capaz

Quizás en Tu cara me suena imitando porque cantar sabía que lo podía hacer, pero imitar me parecía un reto muy grande y en Tu cara me suena lo hice.

19. Por primera vez fuiste fan de alguien

Yo creo que me pasó con Blas Cantó. Fue la primera vez que fui fan de saberme sus canciones enteras y escucharlas.

20. Por primera vez te llevaste algo que no debías

En Tu cara me suena me llevé algo. Ellos no lo pueden saber, pero yo algo me llevé. No era nada cara ni nada, pero la política es que no te puedes llevar nada y yo una cosilla me llevé.

21. Por primera vez te planteaste participar en un reality

Con Operación Triunfo porque si no era para hacer algo de música no era.

22. Por primera vez fuiste consciente del éxito

Cuando salí de la academia para firmar discos la primera vez, en Barcelona. La última vez que había pisado la calle era anónima, iba con mi maleta, con mis padres y la siguiente vez estaba firmando discos, la gente gritaba mi nombre y sonaban las canciones por los altavoces cantadas por mí.

23. Por primera vez viste a tu chico

Esto fue 2020. Te diría que fue la noche del 24 al 25 de enero, o del 23 al 24 y lo conocí en una discoteca, en Sutton, en Barcelona.

24. Por primera vez compusiste una canción de la que te sentiste orgullosa

Esto te va a sorprender, pero yo me siento orgullosa porque con 14 años compuse una canción que, para ese momento, me parecía muy bonita que alguien de mi edad hubiera compuesto esa canción. Era en inglés y es una canción que no ha salido. A día de hoy no estaría orgullosa de hacer eso ahora, pero sí que en ese momento dije, eso está muy bien, me sentí orgullosa.

25. Por primera vez te rompieron el corazón

El gran año. El gran año me lo rompieron, yo diría que, en 2018, con 19 añitos. Mi primera y única. Me lo han roto una vez y la otra, ha salido todo bien.

26. Por primera vez te sentiste orgullosa de ti misma

En general yo siempre me he sentido muy orgullosa de mí. Es algo que le he dicho siempre a mi madre porque hago todo lo que está en mi mano para hacer las cosas bien, intento ser la mejor versión de mí misma tanto a nivel personal como profesional.

27. Por primera vez te rendiste con algo

No lo sé, no sé si me he rendido con algo alguna vez. Cuando era pequeña me apunté a clases de ballet y fue la única extraescolar que dejé. Hice como un mes de clase y lo dejé porque nos pellizcaban en el culo y lo pasaba mal. Mi madre sabía que algo había porque me encantaba ir a inglés, me encantaba ir a música, me encantaba gimnasia rítmica, pero ballet, no. Tendría 10 o 12 años.

28. Por primera vez viajaste fuera de España

Fue con un crucero con mis padres de pequeña que fue por Italia, Francia y Montecarlo.

29. Por primera vez leíste una crítica que no te gustó

Cuando salí de OT, ese famoso año.

30. Por primera vez cumpliste un sueño

Entrar en OT fue un sueño, quizás el más grande. Esa gala 0 en la que te dicen, cruza la pasarela y empiezas a vivir ahí, ese fue un sueño bastante gordo.

31. Por primera vez suspendiste una asignatura

Nunca. Bueno, suspendí el práctico del carnet de conducir tres veces, me lo saqué a la cuarta, ahí sí que suspendí. El teórico a la primera, cero errores.

32. Por primera vez te diste cuenta de que ya eras adulta

Cuando me independicé. Cuando tienes que pagar la luz o firmar un contrato de alquiler, esas cosas. Cuando tienes que tener un gestor que te gestione las cuentas, dices, wow, me complica la vida.

33. Por primera vez conociste a alguien a quien admirabas

En los Premios Forqué de año 2018, acababa de salir de Operación Triunfo y ahí conocí a muchos actores que admiraba. Me acuerdo de Miguel Ángel Muñoz y Kira Miró.

34. Por primera vez fuiste a un parque de atracciones

Imagino que a Port Aventura cuando era pequeña porque si vives en Barcelona lo tienes bastante cerca. Voy poco y cada vez me gustan menos, soy un poco viejoven.

35. Por primera vez sentiste miedo por algo

Una vez en un avión hubo muchas turbulencias, tuve miedo de verdad, de decir, esto se acaba. He tenido varias en aviones, nunca ha sido nada gravísimo. Me acuerdo una vez volviendo de Londres que nos dijeron que hacía mal tiempo y no podíamos aterrizar en Barcelona sino en otro aeropuerto, pero que no sabían si íbamos a tener combustible suficiente.

36. Por primera vez pagaste una factura

2018 otra vez, cuando me hice autónoma.

37. Por primera vez fuiste a votar

Fue cuando estaba dentro de Operación Triunfo. No sé qué elecciones se tenían que votar en Cataluña y nos sacaron a votar a los que queríamos votar. Fuimos Aitana, Alfred y yo. Raoul no fue porque no estaba empadronado en Cataluña.

38. Por primera vez posaste en una alfombra roja

En la de los Forqué. Salí un lunes que me expulsaron, y el jueves ya estaba en los Forqué. Fue muy seguido y me impactó mucho.

39. Por primera vez seguiste un consejo de tus padres

No sé, me doy cuentan más de los que no sigo. Mis padres son personas muy coherentes, pero han tenido una vida muy diferente a la mía. Mi padre dice que quien abarca mucho, poco aprieta, y yo pienso lo contrario. Me cuesta recordar uno que me hayan dicho y haya cumplido. El típico de sé tú misma dentro de Operación Triunfo, sí.

40. Por primera vez tuviste mascota

Mi primera mascota fue mi gata Kira, que la tienen mis padres. Es una gata super malvada. Yo quiero un perro ahora, porque vivo traumatizada porque mi gata no me quiso jamás. Era una gata que pasa de ti y la vas a tocar y te araña porque no quiere. Mi primera mascota fue un poco traumática. La amo, pero ella a mí no mucho.