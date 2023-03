Harry Styles revoluciona a todos sus fans con la camiseta de uno de sus últimos selfies

Brad Gould es un nombre que posiblemente no te suene de nada, pero del que seguramente vayas a escuchar hablar los próximos días y es que hay fuertes rumores de que podría ser la nueva pareja de Harry Styles.

Socialité se hacía eco de las informaciones publicadas por la edición internacional de la revista Elle que recogía el testimonio de una fuente que asegura que es el entrenador personal del cantante y algo más.

“Parece que tienen una estrecha amistad que se extiende más allá de sus sesiones de entrenamiento. A la pareja de le ha visto haciendo planes e, incluso, se dice que comparten un par de tatuajes”, reproducían.

Parece que este británico es su entrenador personal cuando no trabaja como modelo. Se conocen desde hace años, pero parece que lo suyo no se habría transformado en algo más hasta después de la ruptura de Styles con la actriz Olivia Wilde el pasado noviembre.

Hemos visto a Gould en los conciertos de su amigo como el más fan de todos. También ha sido su acompañante en los Brit Awards 2023. Son multitud de momentos en los que hemos podido verles juntos, así que, si no son pareja sentimental, está claro que sí son muy buenos amigos.

Desde luego, no extrañaría a nadie, ya que Harry ha declarado en más de una ocasión que le gustan tanto los chicos como las chicas.

Selfie viral

Debía estar con Gould cuando se hizo el selfie en el gimnasio que ha dado mil vueltas en redes. Y no porque salieran juntos, ni siquiera porque nos mostrara el resultado de esas sesiones de entrenamiento.

No, lo que ha llamado la atención de los seguidores del cantante es la camiseta que llevaba puesta que no era otra que una del merchan de One Direction, al que Harry tiene últimamente muy presente.

Las esperanzas de volver a ver al grupo junto no hacen más que avivarse y los sueños que habían quedado un poco enterrados, vuelven a hacerse muy vívidos.