Ion Aramendi estrena ‘Conexión Honduras’ activando el primer protocolo de abandono en ‘Supervivientes 2023’

Supervivientes es una experiencia extrema y solo lo saben de verdad los que han pasado por ella. Patricia Donoso es una de las que decidió probar este 2023, pero la aventura está pudiendo con ella. Ha sido la encargada de activar el primer protocolo de abandono de esta edición.

No habían pasado ni 24 horas desde su llegada cuando ya aseguraba que no podía con esto. “Yo al que dice que es una experiencia que volvería a vivir, les traería otra vez”, le decía a Adara Molinero.

Salí del agua con un raspón, convencida de que algún animal la había atacado porque le ardía la pierna. Sus compañeros lo ponían en duda y consideraban que se había raspado con algo. “Anuncio que no llevo ni 24 horas y ya hay protocolo de abandono”, les decía a sus compañeros.

Y eso que le ha tocado estrenarse en Playa Royale, que, si llega a empezar en Playa Fatal, mejor ni pensarlo. Pero al hablar con Adara, se le saltaban las lágrimas y se notaba que la situación la estaba superando. “Me da rabia no poder aguantar, pero no”, aseguraba.

Protocolo activado

Llegaba la noche y las cámaras la grababan buscando al inspector para anunciarle que se iba, no podía más. En Conexión Honduras ha podido hablar con Ion Aramendi que la aconsejaba proponerse metas cortas para ir superándolas. Le recordaba que estaba totalmente capacitada para esta aventura, pero ella no parecía muy convencida.

“Esto es pura realidad y te lo digo de corazón, aquí se ve la realidad y mis compañeros están con dolor de estómago, con hambre, con absolutamente todo. Están sufriendo las inclemencias de las quemaduras, de los roces, es horrible”, explicaba ella.

Aramendi aseguraba que el cien por cien de las personas que han abandonado en la historia del reality, sin un problema médico serio, se han arrepentido. Volvía a pedirle a Patricia que le diera vueltas al tema. Pero servía de poco porque seguía en sus trece y en una nueva conexión repetía que quería irse.

Así que, se despedía de sus compañeros y se subía a la barca que la llevaría a un lugar más tranquilo para seguir pensando su decisión. Volvían a conectar más tarde. “He pensado tantas cosas que tengo la cabeza como una lavadora, pero con todo el dolor de mi alma, me voy”, repetía una vez más.

El presentador le recordaba que supondría una decepción que supondría para todos los que han confiado en ella y no se olvidaba de los que quieren estar ahí y no lo han conseguido. Le hacía volver a esos momentos en los que ella se moría de ilusión por estar ahí. Seguía hablando con ella para intentar convencerla de que tenía que quedarse y aludía a su inteligencia para tomar la decisión correcta. Le ofrecía aguantar hasta el martes para tomar una decisión.

Conexión con Charles

El programa hacía todo lo posible por hacer cambiar de opinión a Patricia. Organizaban una video llamada con Charles, el marido de Patricia.

“Ella puede, siempre ha podido con todo. Siempre he confiado en ella, más que nadie en el mundo. No conozco mujer más fuerte y más dura que Patricia que, cuando establece unos objetivos siempre los cumple. Tú no eres alguien que deja las cosas a medio hacer. Tienes una fuerza interna increíble”, le decía su marido que le hablaba de todas las personas que le estaban dejando mensajes a diario sobre ella.

Decisión final

Después del impacto de recibir la llamada de su marido que la invitaba a aguantar, Patricia se tomaba un tiempo. Ya, más tranquila, comunicaba su decisión final.

“Primero de todo, quiero pedir perdón a Bulldog, a toda la gente, a todo el equipo, por todos los días, que son pocos, por todas las horas malas que les he hecho pasar, por este abandono tan pronto, por ser la tía coñazo de la edición, pero tengo que ser fiel a lo que siento y si yo regreso voy a hundir al grupo entero. Lo sé perfectamente. No me vale para el martes, no me vale para el jueves, lo he hablado hace un segundo, y yo no soy esta que tú estás viendo, no soy yo”, empezaba diciendo.

“Como decía mi marido, perfectamente capaz de muchas cosas, pero yo he llegado hasta aquí. Lo siento muchísimo, me encantaría, amo el trato, amo a mis compañeros, pero yo no puedo estar más aquí. No puedo. Es mi decisión final con todo el dolor de mi alma por el equipo. No por mí, por el equipo”, aseguraba.

Sorpresa final

Quedaban minutos para acabar el programa cuando Ion anunciaba que Patricia Donoso estaba volviendo a la playa. “Se ha arrepentido de su decisión, ha recapitulado, ha recapacitado y ha decidido, y esta es la noticia bomba, que vuelve a la playa”, explicaba el presentador.

Eso sí, no sabemos si aguantará mucho o si hoy mismo volverá a arrepentirse de haber echado marcha atrás. Está claro que necesita un tiempo de adaptación, veremos si acaba dándose la oportunidad.